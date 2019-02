Mladi iz političkih stranaka o evrointegracijama: Da, možda ne

Predstavnici omladina političkih stranaka u Srbiji, bez prisustva predstavnika SNS, u sredu uveče ukrstili su argumente tokom debate "Srbija u EU: Da, možda ne?" - od onih da su evropske integracije apsolutni prioritet politike ove zemlje, preko stavova da to jeste cilj ali da sada nije vreme za ulazak u EU, do onih da Srbija ni po koju cenu ne treba da postaje članica evropske porodice naroda.

Za razliku od “starijih” kolega političara, rasprava podmladaka protekla je u atmosferi međusobnog uvažavanja, uz poštovanje pravila koje je odredio domaćin i gotovo bez i jednog incidenta, a skupu su prisustvovali predstavnici Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke, Pokreta Dveri, Demokratske stranke Srbije, Narodne stranke, Liberalno demokratske partije, Pokreta "Dosta je bilo", Levice Srbije, Nove stranke i Srpske radikalne stranke.

Dijana Radović iz SPS-a, založila se za to da Srbija sledi evropski put i naglasila da postoje brojni politički i društveni razlozi zašto je to u interesu Srbije. "Glas jedne države u međunarodnim odnosima mnogo je važniji ako deluje zajednički i ako svoj razvoj ne smerava samostalno", rekla je ona i posebno naglasila socijalnu i ekonomsku dimenziju EU.

"Bitno da svi naši građani znaju kakav je život u EU. Mnogi mladi ljudi žele da se školuju u EU, a zbunjenost nastaje kad pitate da li treba da u nju uđemo", rekla je Dijana Radović i naglasila da je potrebno više edukovati građane po tom pitanju.

​Nikola Stavrov iz Liberalno demokratske partije naglasio je da ta partija oduvek ima stav beskompromisnog zalaganja za članstvo Srbije u EU.

EU za nas nije pitanje stava nego života - da li ćemo konačno živeti i da li ćemo konačno imati mir. EU nastala kao projekat mira, naglasio je on i dodao da Srbija mora da uradi sve kako bi zatvorili sva poglavlja u pregovaračkom procesu sa EU, a posebno poglavlje 35, odnosno na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine", kaže Stavrov.

I David Cvekić iz Demokratske stranke smatra da je EU jedina opcija za Srbiju i da članstvo u njoj nudi prednosti kao što su ekonomska stabilizacija, demokratizacija društva...

"To nam nudi beneficije koje već sada možemo da vidimo - 300 miliona evra koje dobijamo svake godine bespovratno. To bi moglo čak i do šest puta da se poveća ukoliko bismo pristupili EU", kaže Cvekić.

Međutim, Predrag Marinković iz Srpske radikalne stranke izneo je izričit stav po pitanju evrointegracija: "Srbija u EU - ne, i to iz više razloga, a prvi je što moramo da se odreknemo naših svetinja, svog naroda, dela teritorije, što nijedna članica EU do sada nije uradila, nije podnela toliku žrtvu i to zarad, kako mi smatramo, ekonomskog samoubistva".

On se založio za vraćanje carina, ukidanje SSP-a, "kako bi naša privreda i poljoprivreda mogle da se nose sa tržištem EU".

I Stefan Mitrović iz pokreta "Dosta je bilo" izneo je stav da Srbija ne treba da pristupi ovakvoj EU, koja se "pretvorila u birokratsku tvorevinu". On poručuje da Srbija treba da se okrene sebi, uz saradnju sa Evropom.

Filip Trajčevski iz Narodne stranke podsetio je na poruke iz EU prema kojima proširenje Unije "nije na stolu", odnosno da EU nema kapaciteta da primi Srbiju. "Iluzorno je debatovati o tome, dok se jednog dana ne promene okolnosti", rekao je on i poručio da se uređenje države može obavljati i bez EU.

Nikola Đurić iz Srpskog pokreta "Dveri" je izneo stav da Srbija u ovom trenutku ne treba da postane članica EU, jer nije ni ekonomski, ni politički, ni kulturno spremna da se integriše sa drugim zemljama koje su neuporedivo bogatije i u kojima je demokratska kultura veća". Kao sporno, on je ocenio poglavlje 35, jer ono, smatra Đurić, znači da Srbija mora da se odrekne Kosova kako bi ušla u EU.

Marko Dimić iz Levice Srbije ocenio je da bi dobra strana integracija mogla da bude to što je Srbija primorana da razvija svoje institucije, da one budu nezavisne, "što danas nije slučaj". Po njegovoj oceni, koalicija SPS-a i SNS-a je "nekako najviše uradila na evro integracijama" zbog čega se treba zapitatit kakva je to danas EU i da li je onakva kakva je bila kada je nastala.

Zdravko Veselinov iz DSS-a podsetio je da je ta stranka do 2008. godine bila za evro integracije, ali da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova ta stranka "shvatila da su evropske vrednosti samo pojedinačne i da ne idu u korist Srbije". Neće nam niko iz EU urediti zdravstvo, korupciju kriminal", naglasio je i naglasio da je EU mrtav projekat.

Predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke nisu prihvatili poziv da pošalju predstavnika svoje omladine, odbijajući bilo kakvu saradnju sa organizatorima ove debate, rekli su predstavnici Krovne organizacije mladih.