Ministar finansija podneo ostavku, gradonačelnik Mali novi kandidat

U Skupštinu Srbije stigla je ostavka ministra finansija Dušana Vujovića, koju je prosledila premijerka Ana Brnabić, a kako je saopšteno, odlučio je da se povuče sa te funkcije iz ličnih razloga.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali biće predložen za novog ministra finansija, objavila je Radio-televizija Srbije.



Ostavka Vujovića biće verifikovana na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, a nakon što poslanici konstatuju ostavku ministra, premijerka ima rok od 15 dana da Skupštini dostavi predlog za novog ministra.



Vujović je u ostavci, koju je predsednica vlade prosledila u parlament, naveo da se neopozivo povlači iz porodičnih, ličnih i profesionalnih razloga.



On je, takođe, u ostavci naveo da su četiri godine, koliko je dugo bio ministar, sasvim dovoljne da se čovek pokaže na javnoj funkciji.



“Iako je ostavka neopoziva, spreman sam da u savetodavnom statusu aktivno pomažem timu u vladi i ministarstvu finansija da uspešno nastavi započete reforme i proces evrointegracija,” naveo je Vujović.



Vujović je bio ministar privrede u Vladi Aleksandra Vučića u periodu od 27. aprila do 4. avgusta 2014. godine, a nakon toga, imenovan je za ministra finansija, takođe u Vladi Aleksandra Vučića, i tu funkciju obavljao je do avgusta 2016.



Na mestu ministra finansija bio je i u mandatu od avgusta 2016. do juna 2017. godine, kao i u mandatu Vlade Ane Brnabić od juna prošle godine do danas. Pre toga radio je u Svetskoj banci.