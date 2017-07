Mesec dana posle izbora Kosovo i dalje nema vladu

Mesec dana nakon što su održani parlamentarni izbori na Kosovu još uvek nema najava kada bi moglo da dođe do konstituisanja parlamenta i razgovora o formiranju nove Vlade Kosova. Jedan od mogućih mandatara za sastav nove Vlade Ramuš Haradinaj počeo je nezvanične konsultacije sa liderima partija, a srpski predstavnici još uvek nisu dobili poziv za bilo kakve razgovore.

Ramuš Haradinaj kandidat za premijera pobedničke koalicije Demokratske partije, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, počeo je nezvanične konsultacije o formiranju nove kosovske vlade.

On je već razgovarao sa nekoliko lidera partija iz manjinskih zajednica, ali ne i sa Srbima. Predsednik Srpske liste Slavko Simić poručio je da će se odazvati pozivu, ali kada stigne od zvaničnog mandatara.

I predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović nije dobio nikakav poziv za razgovor. Partija na čijem je on čelu osvojila je jedan mandat u Skupštini Kosova, ali Petrović očekuje da u izvršnoj vlasti Samostalna liberalna stranka bude zastupljena isto kao i Srpska lista koja je osvojila 9 mandata.

„Prvo je neophodno da imamo mandatara s kojim treba da se dogovori učešće predstavnika srpske zajednice, ono što je potpuno jasno da će Samostalna liberalna stranka pre svega videti šta je izdvojeno za srpsku zajednicu i u okviru toga ćemo tražiti pola onoga što nas i sleduje kao drugu političku opciju koja štiti interese srpske zajednice“, rekao je Petrović

Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma smatra da Ramuš Haradinaj ne može da bude bilo kakav partner Srpskoj listi jer je kako je kazao ta politika pokazala svirepost prema srpskom pitanju. Po njegovim rečima poruke koje je Haradinaj slao u predizbornoj kampanji govore da on nema namere da rešava srpsko pitanje.

„Smatram da je za Srbe mnogo prihvatljivija koalicija sa Kurtijem čije su ruke čiste. Njegova politika je neprihvatljiva, dosta radikalna, ali u daljim procesima kompromise koje bi on pravio bi bili od mnogo veće koristi i Kosovu i Srbima na Kosovu i Metohiji, nego što bi bil koalicija sa Haradinajem“, rekao je Trajković za Glas Amerike.

I politikolog Stefan Filipović smatra da bi Srbi trebalo da razmišljaju o koaliciji sa Pokretom Samoopredeljenje jer su se kako je kazao svi ostali pokazali kao neiskreni kada je pitanju rešavanje problema Srba i njihova prava.

„Kada pogledamo izbornu matematiku sada u ovom postizbornom procesu, mislim da bi srpski predstavnici trebali da sednu i da ozbiljno popričaju sa jednim novim političkim subjektom. Oni nisu novi, ali njihova snaga je nešto sasvim novo na Kosovu, a to je partija Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, da vidimo šta to Aljbin Kurti, kao neko ko do sada nije bio na vlasti, ima i može da ponudi srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji“, kaže Filipović.

Skupština Kosova trebalo bi da bude konstituisana 30 dana od potvrđivanja izbornih rezulata, najkasnije do 7. avgusta.

Nakon toga predsednik Kosova Hašim Tači poveriće mandat onome ko ga obavesti da ima dovoljan broj poslanika za novu Vladu, od kada teče rok od 15 dana za formiranje Vlade.

Ukoliko ne dođe do formiranja Vlade u tom periodu sledeći mandatar će imati rok od 10 dana da obezedi većinu, a ako se to ne dogodi biće raspisani novi parlamentarni izbori.