Istraživanje Balkanske istraživačke mreže i Reportera bez granica među 48 medija pokazalo je da je medijski pluralizam u Srbiji ozbiljno ugrožen - podjednako među TV emiterima, u štampanim medijima i na radiju.

Po metodologiji Reportera bez granica medijski pluralizam u jednoj zemlji je ugrožen ako četiri emitera zajedno imaju udeo veći od 50 odsto u gledanosti, a u Srbiji je medijski pluralizam u velikom riziku s obzirom da četiri televizije - RTS, Pink, Antena grupa i TV Hepi zajedno imaju 62,35 odsto u gledanosti, a slično je stanje i u štampanim medijima i na radiju, pokazalo je danas objavljeno istraživanje BIRN-a i Reportera bez granica.

Na predstavljanju rezultata monitoringa vlasništva nad medijima u Srbiji, istraživač Vladimir Kostić je istakao da da je podjednako visoka koncentracija i u štampanim medijima u kojima četiri medijske kuće imaju više od 60 odsto udela u čitalačkoj publici, ukazao je Kostić i dodao da je posebno zanimljivo pitanje vlasništva u listovima Politika i Novosti:

"Mislim da je jako značajno, s obzirom da je reč o medijima koji imaju veliku tradiciju, kao što su Politika i Večernje novosti, gde imamo problema sa tim da iako postoji neki formalni vlasnik tih medija, da zapravo čak ni sami ljudi unutar tih medija ne mogu da znaju ko je konkretno vlasnik, pored države u njima."

Direktorka BIRN Srbija Dragana Žarković Obradović je ocenila da istraživanje o vlasništvu nad medijima ukazuje na jako veliki i rastući uticaj tabloida i njihovo cvetanje, iako za to, po njenoj oceni, ne postoje realni tržišni pokazatelji:

"Ako ne postoji tržište koje može da podnese ovolike medije, ako ne postoje realni tržišni pokazatelji, jer su svi u padu toga da se u principu novi mediji otvaraju, šta je onda njihov interes. I to nas dovodi do drugog velikog rizika od političkog uticaja na medije, i on je toliko velik upravo zato što o tome ne postoje konsolidovani i javni podaci."

Pomoćnik ministra za kulturu i informisanje Miloš Janković smatra da istraživanje BIRN i Reportera bez granica pokazuje da ima mnogo pitanja koja bi trebalo razmotriti, poput visokog rizika za medijski pluralizam. On je najavio novu strategiju razvoja javnog informisanja koja bi obuhvatila period do 2022. godine, a kako je dodao Janković, problem tabloidizacije nije lako rešiti i za njegovo prevazilaženje su potrebna sistemska i dugoročna rešenja, kao i stalno podizanje svesti javnosti.