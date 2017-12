Matične ćelije ključne za oporavak od povreda kičme?

Tretiranje povreda kičme je jedan od snova moderne nauke, a jedna istraživačka grupa iz Izraela mogla bi da bude na pravom putu. Koristeći ljudske matične ćelije oni su popravili kičmeni stub kod miša što je omogućilo paralizovanom glodaru da se ponovo kreće.

Rezultati su drastični kada se uporedi miš sa ozbiljno povređenom kičmom tri dana nakon što je konstrukcija matičnih ćelija ugrađena u oštećenu oblast i oko šest nedelja nakon hirurške operacije.

“U ovom projektu uspeli smo da izazovemo regeneraciju kičmenog stuba posle potpune povrede kičme i to do nivoa na kojem je paralizovana životinja počela da hoda ponovo i povratili smo senzornu percepciju i bilo je fenomenalno videti životinje kako pononovo počinju da se kreću posle dve do tri nedelje”, istile Šulamit Levenberg iz Izraelskog instituta za tehnologiju.

Proces je jednostavan, uzmete ljudske matične ćelije, stavite ih u biorazgradljivi skeleton i postavite preko povređenog mesta. U ovom slučaju, nervne ćelije izrasle su oko povrede, kao zaobilaznica koja je omogućila nervnim signalima da pronađu drugačiji put.

“Znamo da kičmeni stub ne može da se oporavi samostalno. Zato smo mi uzeli ljudske matične ćelije, napravili smo neke promene i razdvajanja i transplantirali ih uz neki bio materijal, određene polimere, kako bi mogli da budu ugrađeni unutar kičmenog stuba”, objašnjava Daniel Ofen sa Univerziteta u Tel Avivu.

Oko 17 hiljada ljudi u Sjedinjenim Državama doživi povredu kičme svake godine. Uprkos rehabilitacijama i drugim vrstama transplantacije nerava, nije bilo ni jednog slučaja potpunog oporavka. Ali sada postoji barem nada.

“Naravno, nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da dobijemo slične rezultate kod ljudi, što znači da ćemo moći da uočimo regeneraciju i vidimo neke promene u ponašanju ali ovo su veoma rane studije i ne znamo kako će to funkcionisati na ljudima”, ističe Lebenberg.

Samo oko 40 odsto miševa koji su primili matične ćelije se oporavilo, a transplantacija je morala da bude urađena u kratkom roku nakon povrede ali istraživači se nadaju da će ova vrsta transplantacije matičnih ćelija uskoro biti deo procedure u svakoj bolnici.