Šef nemačke diplomatije: Pojačati pritisak na Rusiju zbog Sirije

Nakon prve posjete Briselu u funkciji novog ministra spoljnih poslova Njemacke, ministar Haiko Mas rekao je da je Njemacka u stalnom kontaktu sa Velikom Britanijom i Francuskom, odlučna da mora uslijediti zajednicki odgovor medjunarosne zajednice na upotrebu hemijskog oruzja u Siriji, uvjeren da se do konačnog rješenja sirijskog konflikta moze doći samo političkim putem a za to je neophodna promjena ponašanja Rusije.



Neophodan je jasan odgovor Zapada na ruske akcije, prenio je stav Berlina novi ministar spoljnih poslova Njemačke tokom svoje prve posjete zvaničnicima EU, iako je juče njemačka kancelarka odbacila mogućnost njemačkog angažovanja u eventualnoj vojnoj akciji u Siriji, njen ministar spoljnih poslova, koji dolazi iz njemačkih socijal-demokrata, traži odlučnu i koordiniranu akciju. Zapadu, po njegovom ali i uvjerenju šefice vlade u Berlinu, ostaje cijeli spektar mjera koje treba razmotriti...



"O ovome se raspravlja medju vladama evropskih članica - u kontaktu

sam sa britanskim i francuskim kolegom i podržavamo stav da upotreba

hemijskog oružja ne može proći bez kazne, želimo da počinitelji

odgovaraju za ovaj kriminalni čin. Složili smo se da ponovljena

upotreba hemijskog oružja ne može da prodje bez adekvatnog odgovora,

kao i da je koordinacija medju zapadnim partnerima od ključnog

značaja u traženju rješenja za Siriji, rješenja do kojeg se može

doći samo politički”, poručio je Mas.



Jutros je, na skupu stalnih ambasadora pri EU njemački ambasador

predložio održavanje posebnog summita o Siriji, što predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker sa skepsom komentariše:



"Čuo sam za tu inicijativu ali nema smisla održavanje velikih skupova ukoliko ne znate kakav rezultat i domete će oni imati..."



"Da bi smo riješili sirijski konflikt, trebaju nam Rusi, zato ne smijemo potpuno zatvoriti mogućnost dijaloga. Sa druge strane, kada vidimo rusko ponašanje proteklih mjeseci i sedmica, Ukrajinu, napad hemijskim otrovom u Velikoj Britaniji, Siriju, umiješanost u demokratske izborne procese na Zapadu, sve to zahtijeva jasan odgovor a preduslov za to je da Zapad djeluje usaglašeno. Pojačavamo pritisak iako već dvanaest puta Rusi ulažu veto na rezoluciju

Savjeta bezbjednosti jer štite Ašada. To ne može više tako dalje.

Moramo pojačati politički pritisak a ponašanje Rusije se mora

plromijeniti, inače neće biti rješenja za Siriju..."



Zato će i ključne teme narednog sastanka ministara spoljnih poslova

EU, planiranog za ponedjeljak u Luksembourgu, biti Sirija, ali i Rusija

i Iran, ključni saveznici Ašadovog režima, skupa koji će odrediti

pravac dodatnog pritiska Unije. Kakvog, kome i koliko iz najavljenog

spektra, saznaćemo u ponedjeljak...