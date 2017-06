Marković: Vojnici CG prvi otvorili vrata NATO-a

Svaki četvrti pripadnik Vojske Crne Gore proveo je određeno vrijeme u nekoj od međunarodnih misija i operacija, rekao je premijer Duško Marković, ocjenjujući da su crnogorski vojnici prvi otvorili vrata Alijanse za svoju državu.



Marković je u Danilovgradu, gdje je posjetio kasarnu „Milovan Šaranović", čestitao vojnicima i oficirima VCG članstvo Crne Gore u NATO-u rekavši da je u ostvarenju tog strateškog nacionalnog cilja, upravo Vojska dala ogroman doprinos.



On je kazao da su još u martu 2010. godine crnogorski vojnici prvi put otišli u Avganistan, u mirovnu misiju pod okriljem snaga NATO-a, ocjenjujući da je to bio jasan znak da saveznici visoko cijene spremnost, obučenost i odlučnost crnogorske vojske.



"Na taj način poslata je nedvosmislena poruka - kada crnogorsko društvo u cjelini bude spremno za ispunjavanje visokih standarda, onako kako su pripadnici vojske već tada bili spremni – Crna Gora će dobiti svoje mjesto u društvu najmoćnijih država današnjice. Vi ste, dakle, prvi otvorili vrata Alijanse za svoju državu!“, rekao je Marković.



On je ocijenio da je napor vrijedio rezultata jer je prvi put Crna Gora trajno obezbijedila državnu nezavisnost, mir i bezbjednost za građane i sve pretpostavke da se cjelokupna društvena energija usmjeri ka ekonomskom napretku i stvaranju uslova za bolji i kvalitetniji život građana.



Marković je rekao da je svaki četvrti pripadnik VCG proveo određeno vrijeme u nekoj od međunarodnih misija i operacija i da za Vojsku to predstavlja dragocjeno iskustvo.



„To je podatak kojim se malo ko od saveznika može pohvaliti. Snažna vojska ne zavisi samo od svoje brojnosti već od spremnosti njenih pripadnika da profesionalno i u skladu sa najvišim standardima i vojnim doktrinama obavljaju postavljene zadatke“ – rekao je Marković.



On je kazao da je uvjeren da će tako biti i ubuduće i da će pripadnici VCG sada u novom statusu punopravnog člana Alijanse sa osjećanjem ponosa i visoke odgovornosti čuvati ime svoje države, svuda gdje bude potrebno da se brane mir i bezbjednost u današnjem turbulentnom svijetu.



„Neka vam na tom časnom zadatku podstrek bude i činjenica da su pripadnici crnogorske vojske učestvovali u međunarodnim mirovnim misijama i prije punih 120 godina, na ostrvu Kritu! Uvijek na strani slobode, uvijek na strani ugroženih, uvijek spremni da zaštite mir – to je ideja vodilja ugrađena u biće crnogorskog vojnika!“, rekao je Marković.



U kasarni „Milovan Šaranović“ prikazane su vojna oprema i vojne sposobnosti VCG.