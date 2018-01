Malerov tim razgovarao sa Sešnsom u istrazi Rusije

Saradnici specijalnog tužioca Roberta Malera prošle nedelje su razgovarali sa sekreatarom za pravosuđe Džefom Sešnsom u vezi sa istragom ruskog mešanja u izbore 2016. godine, saopštio je portparol Sekretarijata za pravosuđe.

Kako je objavio Njujork Tajms, Sešns je odgovarao na pitanja nekoliko sati prošle srede, u okviru Malerove istrage eventualnog ruskog mešanja kao i pitanja da li je predsednik vršio opstrukciju pravde od kada je stupio na položaj prošlog januara.

Portparol Sekretarijata za pravosuđe, Ian Prajor, potvrdio je za Glas Amerike da je Sešns razgovarao sa Malerovim timom, ali je odbio da dalje komentariše. Sešnsov privatni advokat, Čak Kuper, koji je navodno pratio sekretara na razgovor, odbio je da komentariše izveštaj Njujork Tajmsa. Predstavnici Malerove kancelarije takođe nisu želeli da daju izjave.

Na pitanje da li je zabrinut zbog toga što je Sešns možda rekao Malerovom timu istražitelja, Tramp je rekao novinarima u Ovalnoj kancelariji: "Ni malo nisam zabrinut".

Sešns je prvi član Trampovog kabineta koga su ispitali Malerovi istražitelji od kada je specijalni tužilac preuzeo istragu Rusije prošlog maja, nakon što je Tramp otpustio tadađnjeg direktora FBI, Džejmsa Komija.

Razgovor je održan pošto je Malerov tim pojačao ispitivanje osoba povezanih sa Trampovom predsedničkom kampanjom, dok nastoji da utvrdi da li je Trampov štab sarađivao sa Rusijom u pokušaju da izbore prelomi u Trampovu korist. Malerova kancelarija nedavno je izdala obavezujući nalog bivšem Trampovom strategu Stivu Benonu da svedoči pred federalnom velikom porotom.

Do sada nisu obelodanjeni nikakvi dokazi o dosluhu sa Rusijom ali je Malerova istraga dovela do dve optužnice - protiv bivšeg šefa Trampovog izbornog štaba Pola Manaforta i drugog saradnika RIka Gejtsa. Za to vreme, krivicu su pred federalnim istražiteljima priznali bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Flin i drugi bivši Trampov savetnik, Džordž Papadopulos. Njih dvojica sada sarađuju sa Malerovim istražiteljima.

Pored istrage mogućeg dosluha Trampovog štaba sa Moskvom, veruje se da Malerova kancelarija istražuje da li je Tramp pokušao da ometa izvršenje pravde tokom istrage.

Smenjeni šef FBI-ja Komi rekao je kongresnoj komisiji prošlog juna da je tokom jednog susreta u Beloj kući, Tramp od njega zatražio da okonča istragu biroa o Flinovim kontaktima sa ruskim zvaničnicima, čime je otvoreno pitanje da li je Tramp time izvršio opstrukciju pravde. Tramp je više puta demantovao da je to tražio od Komija, rekavši da je ta tvrdnja "laž."

Sešns se sam izuzeo iz istrage Rusije prošlog marta pošto je obelodanjeno da tokom pretresa za potvrdu njegove nominacije nije zakonodavcima rekao o svoja dva susreta sa bivšim ambasadorom Rusije u Vašingtonu, Sergejem Kisljakom tokom predsedničke kampanje. Sešnsova odluka da se povuče iz istrage je razgnevila Trampa koji je izjavio da nikada ne bi izabrao Sešnsa za svog sekretara za pravosuđe da je znao da će se to dogoditi.

Demokrate u Kongresu su pozvale Sešnsa da odgovara na pitanja o svojim kontaktima sa ruskim zvaničnicima, uključujući tvrdnje da je sa ruskim diplomatom razgovarao o temama povezanim sa kampanjom. Sešns je odbacio navode da je na bilo koji način bio u dosluhu sa Rusijom ističući da se povukao iz istrage da bi izbegao konflikt interesa.

Ispitan i Komi?

Malerovi istražitelji prošle godine su razgovarali i sa bivšim direktorom FBI-ja Džejmsom Komijem, koncentrišući se na beleške koje je Komi pisao o susretim sa predsednikom Trampom koji su ga uznemirili, objavio je Njujork Tajms.

Tramp je Komija otpustio prošlog maja pošto je Komi javno potvrdio da FBI istražuje da li je Trampova kampanja bila u koordinaciji sa Rusijom za vreme izbora 2016. Zamenik sekretarijata za pravosuđe Rod Rozenstajn, drugi čovek sekretarijata, onda je postavio Malera da nastavi istragu.

