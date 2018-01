Mala očekivanja od 2018. u Srbiji

Još jedna godina koja se ne razliku mnogo od prošle ili pretprošle, verovatno ni od naredne godine, još jedna godina koju je bilo teško preživeti, još jedna godina u kojoj građani Srbije nisu dočekali obećanja o boljem životu - reč je naravno o 2017. godini.

U 2017. godini Srbija je dobila predsednika i premijerku, otvorila je par novih poglavlja u pregovorima sa EU, dijalog sa Kosovom nije daleko odmakao, ali je započet unutrašnji dijalog o Kosovu, neutralnost se sprovodila kroz neumorno balansiranje između Moskve i Brisela i Vašingtona, dok u regionu ni na trenutak nije bilo mirno.

O slobodi medija i radu institucija pričalo se cele godine, MMF je završio svoj trogodišnji posao u Srbiji, javne finansije su u dobrom stanju, ali skromnih 1,9 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda govori da u ekonomiji sve nije sjajno, kako građane svakodnevno ubeđuju vlasti.

"Ljudi kada slušaju zvaničnike, zaista su podaci OK. Ali oni proverljivi. Ja duboko verujem da oni nas, u stvari lažu. Jer, ja ne znam ni jedno preduzeće u Srbiji koje je zaposlilo puno ljudi, sem kompanije Dreksler-Majer u Zrenjaninu. Svi drugi su manje-više tavorili, a većina je otpuštala radnike. Te izjave u stvari treba da stvore uverenje kod građana da se nešto događa. To je kao kad uđete u autobus koji stoji u mestu, i kažu vam - hajde da ga ljuljamo, da imamo osećaj da se nešto kao kreće. Da mi tutnjimo. E tako se i ova Vlada ponaša", kaže predsednik Industrijskog sindikata Srbije, Dragan Matić.

Glavna i odgovorna urednica "Nove ekonomije" Biljana Stepanović sličnog je mišljenja.

"I dalje su se nastavila obećanja, i dalje su se nastavile priče i izbacivanje podataka koji nemaju nikakvu potvrdu u realnosti. A to je kako strašno napredujemo, kako je naša privreda najjača u regionu, a podaci su potpuno suprotni. Dakle, mi smo najslabija privreda u regionu, naš privredni rast je najmanji u regionu, plate su među najnižima", ističe Stepanović.

Istine radi treba reći i da je dinar stabilan, da je inflacija vrlo niska i pod kontrolom, da nezaposlenost, makar statistički pada, da su penzije malo povećane, kao i plate u pojedinim sektorima.

Čini se, ipak, da to nije dovoljno za bolji život građana, o čemu najbolje svedoče podaci o odlasku sve većeg broja radno sposobnih ljudi iz Srbije. Kao predsednik Industrijskog sindikata Srbije Dragan Matić ne veruje da će se situacija brzo popraviti.

"Kada razgovaram sa mojim prijateljima, susedima koji gledaju TV, onda vidim da imamo dve Srbije - onu koja je na ekranima, i onu koja je u životu ljudi. Kada će se građani Srbije odlučiti da isključe medije, da zaista pogledaju u svoju dušu i da pogledaju kako zaista žive, ja to ne mogu da kažem. Ali, za mene je 2017. izgubljena godina", smatra Matić.

Balansiranje je reč koja najbolje opisuje spoljnu politiku Srbije i u 2017. - tu igru je sve teže igrati između Moskve i Vašingtona, a nekako je poruka američkog zvaničnika Brajana Hojta Jia da Srbija ne može da sedi na dve stolice obeležila godinu na izmaku.

"Cela ta situacija sa Hojt Jiem je meni očekivana, jer oni su svoja očekivanja Aleksandru Vučiću rekli, on ta očekivanja zna još od kad je došao na vlast. Ja moram da podsetim da je bio jedan nemački član Budenstaga, sada pokojni Šokehhof, koji je došao odmah posle 2012. godine i izdiktirao sedam tačaka šta očekuje da se u Srbiji dogodi i da srpska vlast ispuni. I oni prosto gledaju da to što su zacrtali i ispune", objašnjava Biljana Stepanović.

U regionu je tokom čitave godine varničilo i reklo bi se da nema nevinih u balkanskoj drami, koja je 2017. dostigla novi nivo. Škripalo je na relaciji sa Skopljem, sa Sarajevom i Zagrebom, sa Prištinom, padale su teške reči sa svih strana, a poslednje dve presude haškog suda - Ratku Mladiću i šestorci Herceg-Bosne još su više raspalile strasti u trouglu Srbija-Hrvatska-Bosna i Hercegovina.

"Odnosi u regionu su dosta poremećeni, i to ne samo zaslugom naše aktuelne vlasti. Prosto je došlo vreme da su na vlasti takvi slični ljudi u celom regionu, što je krajnje loše za region. I stalno su prisutne neke tenzije, jer su se izgleda našli slični, koji to koriste na unutrašnjem planu za neki nacionalistički, retrogradni deo biračkog tela", kaže Stepanović.

U 2017. godini tema slobode medija i odnosa vlasti prema kritičkom mišljenju doživela je kulminaciju - gotovo da nije prošao dan da se o medijima nije govorilo na ovaj ili onaj način.

"Ako se ne izborimo za slobodne medije, ne možemo da računamo na bilo kakve promene u Srbiji. Ako se sećate vremena Miloševića, fokus je bio na tome da imamo medije, da oni mogu slobodno da izveštavaju, da mi kao građani možemo slobodno da govorimo i da se to zaista autentično prenese. Situacija danas nije takva. Sadašnji predsednik, bivši premijer neke televizije proglašava kao Milošević da su izdajničke, da su proameričke. A on tim, ne proameričkim medijima, nego on direktno predastavnicima političkim Amerike odlazi na poklonjenje, doboko uvažava ono što oni misle, ističe značaj. Pa me malo čudi protiv koga je on, u stvari", pita se Matić.

U 2017. konačno su i fudbaleri doprineli nacionalnoj radosti plasmanom na svetsko prvenstvo u fudbalu, koje se igra naredne godine u Rusiji. Sagovornici Glasa Amerike nisu prognozirali svoja očekivanja od fudbalera iduće godine, ali im ukupna očekivanja od 2018. nisu prevelika.

"Ja mislim da u 2018. godini neke osnovne stvari politički moraju da se reše, koliko god vlast pokušava to da odugovlači. Ne vidim da će biti neki veliki privredni rast, zato što ne vidim znake da se to desi. Ni jedan problem koji nas je doveo u ovu situaciju nije rešen da bismo očekivali neki veliki privedni bum u narednoj godini. Mi smo sad u poziciji samo da kažemo da ne bude gore", zaključuje Stepanović.

Malo je onih koji od 2018. godine očekuju da donese manje napetu i mirniju situaciju - za početak, i naredne godine nas očekuju izbori, ovoga puta za Beograd, možda i za republičku skupštinu. U 2018. godini se očekuje da Beograd i Priština naprave veći korak u normalizaciji odnosa, a biće zanimljivo videti i kako će se razvijati spoljnopolitička situacija Srbije između istoka i zapada. Najblaže rečeno, ni iduće godine nam neće biti dosadno.