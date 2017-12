Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti, fantomska obezbeđenja, praćenje, pretnje...

U pet mesta u Srbiji u nedelju su održani lokalni izbori. I dok vladajuća SNS slavi ubedljivu pobedu, predstavnici opozicije i nevladinih organizacija tvrde da je sloboda izbornog procesa bila ozbiljno ugrožena, da su nepoznata lica nadzirala biračka mesta i vodila paralelan birački spisak, da se glasalo javno i grupno, da posmatrači nisu dobili dozvolu da izbore posmatraju i da su vidno praćeni, a zabeležene su i pretnje i fizički incidenti.

Lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić proglasio je ubedljivu pobedu u četiri od pet mesta u kojima se u nedelju glasalo. Najubedljivija pobeda, izjavio je, ostvarena je u Pećincima, malom vojvođanskom mestu nedaleko od Beograda, u kome je SNS osvojila 77 odsto glasova.

Međutim, upravo su Pećinci jedno od mesta gde su posmatrači i opozicioni predstavnici zabeležili incidente zbog kojih tvrde da izbori nisu bili slobodni.

"Obezbeđenje biračkih mesta"

U Pećincima je bilo napeto tokom gotovo čitavog izbornog dana. To je mesto koje je i nevladina organizacija CRTA izabrala za posmatranje izbora unutar biračkih mesta, no izborna komisija im je bez obrazloženja to uskratila, CRTA tvrdi - protivpravno.

Ipak, predstavnici CRTA-e otišli su u Pećince da "kao slobodni građani" posmatraju procese tokom izbornog dana van biračkih mesta. Mobilni timovi obilazili su svih 30 mesta ujutro od šest sati.

"Ono što smo uočili od samog početka jesu vozila parkirana bukvalno ispred svakog biračkog mesta u kome su sedeli neki ljudi koji su vodili nekakvu evidenciju", izjavio je Raša Nedeljkov, programski direktor CRTA-e za Glas Amerike, dovevši to u vezu sa potencijalnim sigurnim glasovima, što nije novitet u izbornim procesima.

"Ono što je novo jeste bila pojava obezbeđenja, i to fantomskog obezbeđenja - neidentifikovanih ljudi koji su se predstavili kao obezbeđenje biračkih mesta. To je nešto što zakon ne prepoznaje, jer javni red i mir u našoj zemlji obezbeđuje policija, a ne nekakvo privatno obezbeđenje", kaže Nedeljkov.

Pripadnici neidentifikovanog obezbeđenja počeli su da sprečavaju posmatrače CRTA-e da rade svoj posao i slobodno se kreću po mestu. "U jednom navratu meni lično su preprečili drugim automobilom put i nisu mi dozvolili da nastavim dalje. Drugim kolegama se dešavalo slično. Počeli da nam fotografišu lica tako što bi došli ispred nas, bukvalno ispred. Upisivali su brojeve tablica naših vozila, i kulminacija je bila kad su počeli da nas prate".

To su radili tako da bude očigledno da ih prate, nastavlja Nedeljkov, pa je odlučeno da se posmatrači povuku iz bezbednosnih razloga.

"Odatle i naša procena da se izbori u Pećincima ne mogu smatrati slobodnim, jer u okolnostima u kojima birač da bi došao do biračkog mesta mora da prođe maltene špalir nekakvih ljudi koji kontrolišu njihovo prisustvo na biračkom mestu, to sigurno ne uliva nekakvu sigurnost. To je nešto što je izvan svih dosadašnjim posmatračkih iskustava, makar kad je CRTA u pitanju".

Posmatrači CRTA-e uzvratili su fotografisanjem ljudi koji su ih pratili i fotografije su, uz svedočenja, data policiji. Dalji koraci su na Tužilaštvu, naglašava Nedeljkov.

"Ukoliko se na ovakav način ophode prema organizaciji civilnog društva koja posmatra izbore u jednom malom mestu, kako li će tek onda biti u drugim izbornim ciklusima kada su ulozi i važnost tih izbora mnogo veća", zapitao je on.

Isplata za glas

Predsednica Opštinskog Odbroa Nove stranke i potpredsednica biračkog odbora na biračkom mestu 25 u Opštini Pećinci Jelena Grujić izjavila je na dan izbora da su je aktivisti SNS napali. Ona je rekla da je prethodne noći dobila informaciju da će "građani romske nacionalnosti glasati pred komisijom, a ne tajno", kako bi na osnovu zaokruženog broja jedan (koaliciona lista SNS i SPS) "dobili isplatu za glas". Kada se takav slučaj prvi put dogodio ujutro na biračkom mestu na kome je bila, odmah je prijavila nepravilnost i pokušala da spreči da se to ponovo dogodi.

Slučaj je prijavljen i policiji, a Nova stranka tvrdi da policija nije želela da izađe na teren. Načelnik Policijske uprave Sremska Mitrovica Đura Mandić odbacio je te tvrdnje kao netačne tvrdnje. Mandić je u saopštenju naveo da je odmah po pozivu predstavnice Nove stranke, policijska patrola izašla na teren, ali da na licu mesta nije zatekla osobu koja ju je navodno napala.

Incident u Popincima

Incident se, kako su preneli mediji, dogodio i na biračkom mestu 22 u Osnovnoj školi "Slobodan Bajić" u mestu Popinci kada su, na tvrdnju predstavnika opozicione Demokratske stranke da se obavlja "javno glasanje", nepoznati mladići počeli da ih napadaju i da se s njima svađaju.

Jedan iz grupe tih mladića oteo je telefon zameniku predsednika DS Igoru Salaku i bacio u jarak.

Funkcionerka DS Gordana Čomić rekla je da su "dobili dojavu da se na biračkom mestu događa javno glasanje", te da su izašli na teren kako bi proverili, sa svojim predstavnicima, o čemu se tačno radi, ali da su ih onda nepoznati počinioci napali.

Sa druge strane, Srpska napredna stranka optužila je Demokratsku stranku da "na najbrutalniji način ometa izborni proces i slobodnu volju građana u Pećincima". SNS je u saopštenju naveo da su neposredno ispred biračkog mesta u Popincima, okupljeni funkcioneri i aktivisti DS, "predvođeni Gordanom Čomić i Aleksandrom Jerkov, uzemiravali građane i sprečavali ih da glasaju po slobodnoj volji".

"Ruganje vladavini prava"

Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić u izjavi za Glas Amerike ocenjuje da su održani izbori obeleženi "ruganjem vladavini prava, izbornog procesa, slobodama i pravima ljudi", koji se dešavaju već pet poslednjih godina u Srbiji.

"To su pritisci da se javno glasa, o čemu je bilo reči u Popincima i o čemu nas je obavestio član biračkog odbora, kupovina glasova, zahtev da se glasa grupno, odnosno da se garantuje ono što se inače zove porodično glasanje i pritisak da nema u suštini slobodne izražene volje, kaže Čomić i dodaje da je poruka DS-a vlastima u Srbiji da prestanu da se rugaju.

Veza lokalnih izbora u Srbiji i Srba u Sloveniji

Na vesti iz Srbije reagovala je i poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon ocenom da je zabrinuta zbog nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima koji se održavaju u Pećincima. "Zabrinuta sam zbog nasilja ili nedemokratske atmosfere koja danas prati lokalne izbore u Srbiji. Pozivam da se izbori održe na miran način. To je u interesu svih", navela je Tanja Fajon na svom Tviter nalogu.

Predsednik SNS-a Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše reakciju evroparlamentarke iz Slovenije, izjavio je da poslanika u Evropskom parlamentu "ima koliko hoćete".

"Zamislite da pitate Tanju Fajon, recimo, zašto Srbi ne mogu da budu nacionalna manjina u Sloveniji, možda će jednog dana odgovoriti", kazao je Vučić. Mnogo je važno šta svaki poslanik kaže", kazao je Vučić.

Ugroženi i novinari

I dva novinarska udruženja - Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine protestovala su zato što su pojedini novinari tokom izbora u nedelju u Pećincima bili izloženi zastrašivanju, pretnjama i uvredama, čime su onemogućeni da prate izborni proces koji je, kako navode, sproveden uz brojne incidente.

"Najoštrije protestujemo zbog toga što su novinarima Agencije Beta i VOICE-a grupe aktivista Srpske napredne stranke koji su juče praktično okupirale ulice Pećinaca – pretili, zastrašivali ih i fotografisali, kao što najoštrije osuđujemo i to što je ekipi televizije N1 onemogućeno da izveštava sa biračkih mesta", naveli su NUNS i NDNV.