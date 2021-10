Lideri G20 pozvali da se ograniči globalno zagrevanje

Lideri najbogatijih zemalja okupljenih u Grupi 20 pozvali su, u finalnom zajedničkom saopštenju sa samita G20, da se "značajno i efektivno" ograniči globalno zagrevanje, odnosno spreči da temperatura na Zemlji poraste za više od 1,5 stepeni Celzijusa. Ipak, osim obećanja, malo zemalja se obavezalo na nešto konkretno.

Rezultat višednevnih teških pregovora je takav da ostaje još mnogo toga da se dogovori na konferenciji UN o klimi u Glazgovu, gde mnogi putuju direktno iz Rima.

Grupa 20, koja uključuje i Brazil, Kinu, Indiju, Nemačku i SAD, proizvodi oko 80 odsto od ukupne količine štetnih gasova.

U finalnom saopštenju se kaže da će "nacionalni planovi smanjenja emisije štetnih gasova biti unapređeni po potrebi", ali se ne navodi nikakav konkretan rok osim 2050. kada bi trebalo da se prestane sa emitovanjem ugljen dioksida.

"Priznajemo da je uticaj klimatskih promena mnogo manji ako je temperatura povišena za 1,5 stepeni Celzijusa. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da sve zemlje preduzmu značajne i efektne korake", navodi se u saopštenju.

UN su ranije saopštile da će ograničavanje zagrevanja planete za 1,5 stepeni sprečiti da se drastično pogoršaju vremenski uslovi i da poplave, oluje i suše budu ređe. Da bi se taj cilj postigao, potrebno je do 2050. godine prestati sa emitovanjem ugljen dioksida.

Kina, najveći emiter ugljen dioksida, odredila je sebi rok do 2060, a na 2050. se nisu obavezale ni Indija, ni Rusija.

Stručnjaci u UN upozoravaju da će, čak i ako svi sadašnji nacionalni planovi za borbu protiv klimatskih promena budu implementirani, temperatura porasti za 2,7 stepeni - što će uzrokovati sve više ekstremnih vremenskih prilika i nepogoda.

On methane, which has a more potent but less lasting impact than carbon dioxide on global warming, they watered down their wording from a previous draft.