Radomir Lazović iz Inicijative "Ne davimo Beograd" pozvan je na odsluženje zatvorske kazne nakon presude zbog organizacije jednog od protesta povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u beogradskoj Savamali, prostoru na kom se gradi "Beograd na vodi". Lazović za Glas Amerike kaže da će organizacija platiti kaznu od 20.000 dinara i poziva građane da joj svojim donacijama pomognu u tome.

Ovo je jedan od preko 30 procesa koji se vode ili su vođeni protiv aktivista Inicijative još od 2016. godine i početka masovnih protesta, a razlozi za kažnjavanje su različiti - od organizacije protesta i nezakonitog okupljanja, do oglašavanja u javnom prostoru zbog lepljenja nalepnica - ističu u "Ne davimo Beograd".

​"Radi se o seriji procesa koji se vode kako bi se ugušila kritika i kako bi građanima pokazali da nemaju šta da traže i da na ulici iskazuju svoje nezadovoljstvo", rekao je Radomir Lazović za Glas Amerike, a u saopštenju Inicijative se ocenjuje da "umesto da se na sudu nađu nalogodavci i organizatori rušenja objekata, zataškavanja zločina i hajke na aktiviste koja traje i danas, sudi se nama koji smo na kršenje zakona ukazali".

Inicijativa podseća da je u ovom slučaju presuda doneta zbog protesta "Maske su pale", organizovanog 11. maja 2016. godine, kada je objavljen izveštaj Zaštitnika građana o postupanju policije i gradskih službi koje su odbile da izađu na teren po pozivima građana prilikom rušenja u Hercegovačkoj, nakon čega je postalo jasno da je u taj događaj umešan neko iz vrha policije i gradskih službi.

"Danas, tri i po godine kasnije, uprkos priznanju i predsednika Vučića i bivše supruge Siniše Malog da upravo vrh gradske vlasti i on lično stoje iza rušenja, nema ni političke, ni pravne odgovornosti za ovaj zločin. Njegovi vinovnici su umesto toga unapređeni ili su na istim pozicijama", kaže se u saopštenju Inicijative "Ne davimo Beograd" i prenose navodi presude da su Lazović i Dobrica Veselinović krivi zbog toga što su ispred Skupštine grada održali govor i pozvali učesnike skupa u protestnu šetnju, čime su prekršili Zakon o javnom okupljanju, prenosi Inicijativa navode sudske presude.

Zbog neplaćanja novčane kazne, Lazoviću je ona zamenjena zatvorskom u trajanju od dvadeset dana.

Radomir Lazović podseća da je Inicijativa do sada platila kazne u iznosu od 400.000 dinara i da će platiti i ovu kaznu, ali poziva građane da im pomognu donacijama i tako omoguće normalno funkcionisanje Inicijative.

Lazović kaže da je Inicijativa uvek pokušavala da prijavi proteste policiji, da sarađuje sa policijom uvek kada je to bilo moguće. "Onda kada to nije bilo moguće, odnosno kada se radilo o spontanim okupljanjima, onda to nismo prijavljivali i zbog toga nas sada gone", precizira on naglašavajući da su ljudi u Inicijativi svesni paradoksa u kom živimo, ali da se sa tim ne mire i da ne žele da to postane normalno stanje.