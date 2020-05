Lazović: Bakljade pokazuju strah naprednjaka od građana

"Nama je svima jasno da Srpska napredna stranka raspolaže mnogo većim i sredstvima, resursima, novcem, ljudstvom. To je potpuno jasno, i uopšte ne moraju da nam pokažu ponovo sa bakljadama, mi to znamo. Stvar je u tome da je to pokušaj nekog fingiranja podrške građana i ne znam da li su ikoga prevarili. Mene nisu, a vidim da ni ljude nisu. Čini mi se da ljudi spremni da se bore svoje krovove, za svoje ulaze", kaže u razgovoru za Glas Amerike Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd na pokušaje naprednjaka da bakljadama sa krovova zgrada odgovore na to što građani svako veče sa prozora pištaljakama, lupanjem u šerpe ili povicima i bukom izkažu svoje nezadovoljstvo.

Priča je krenula u nedelju 26. aprila, kada je Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala sugrađane da akcijom "Digni glas - bukom protiv diktature", u 20.05 časova, odmah posle aplauza lekarima, pokažu svoje nezavodoljstvo vlastima i poruče da će se boriti za demokratsku, slobodnu i solidarnu Srbiju.

Po oceni Lazovića, odziv građana je bio iznad očekivanja, lupalo se u šerpe ne samo u Beogradu, i sada svako veče u osam i pet počinje buka u mnogim gradovima u Srbiji. Kao odgovor na buku nezadovoljnih građana, u sredu, 29. aprila, organizovana je bakljada sa krovova zgrada na Banjici, dok su se u pozadini čuli povici "Đilase lopove!"

Građani odbranili svoje krovove

Reakcija javnosti bila je prilično oštra, a na Jutjubu su se pojavili snimci kako su građani narednih večeri uspeli da odbrane svoje ulaze i krovove i oteraju "nepoznate izvršioce" koji su pokašali da ponove bakljadu sa nekih drugih beogradskih krovova.

"Svaka čast, sjajni snimci su se pojavljivali i mislim da bi trebalo naprednjačkim kriminalcima zaista stati na put, pokazati im otpor. Vidi se to i sa ovim bakljadama - njih nema toliko puno, oni su organizovali manje grupe koji idu od jednog do drugog ulaza, tu stave najbolje moguće ozvučenje koje smo platili našim parama, onda tu stave gomilu baklji i misle da su pokazali neku veličinu. To je zapravo znak da se oni plaše. To je nešto što se kupuje, nešto što se iznajmljuje, to je nešto što se angažuje. A ovo što mi radimo je nešto što dolazi iz srca i osećanja. Tako da ja na to gledam kao na njihov strah od građana i kao na nekakvu slabost, pre nego na snagu", kaže Lazović.

Dejan Bursać sa Instituta za političke studije smatra da su bakljade zapravo stvar loše procene naprednjaka.

"Mislim da su možda čak i loše procenili efekat javnosti. Jer SNS ima preko milion i po, možda i dva miliona birača - ne vidim da se tu neko priključuje masovno tim njihovim manifestacijama u smislu da ljudi sad nešto aplaudiraju sa terasa, lupaju u lonce u pola devet i slično. Mislim da nisu dobro procenili kad treba da čačkaju javnost i da su možda čak trebali da nađu neki drugi način da odgovore na ovo što opozicija radi u 20.05", kaže Bursać za Glas Amerike.

Uz ocenu da je bakljada tipičan način na koji SNS reaguje kao kontraodgovor, Bursać kaže da bi to sve bilo možda i politički legitimno da se Srbija i ceo svet ne nalaze u ovoj situaciji.

"U ovoj našoj situaciji vanrednog stanja nisam siguran ni kakav će to efekat proizvesti i nisam siguran ni koliko je to uopšte ni bezbedno, ni uljudno. Mi smo i dalje u vanrednom stanju, epidemiji, neki ljudi nažalost umiru svakodnevno, a ovo su bakljade, vatrometi, muzika i šta sve ne u toj celoj organizaciji tog kontralupanja".

Krivična prijava zbod bakljade

Profesorka prava u penziji Vesna Rakić Vodinelić je otišla korak dalje i najavljuje krivičnu tužbu zbog bakljade.

"To je krivično delo. Ja reagujem kao pravnik i to je krivično delo i podneću krivičnu prijavu protiv takozvanog Đuke i nepoznatih izvršilaca za krivično delo izazivanja opšte opasnosti iz člana 278 Krivičnog zakonika Srbije", kaže Vodinelić za Glas Amerike i dodaje:

"Ima i detalj da su kršili vanredno stanje, ima i detalj da su im upravnici zgrada pomogli da se popnu na poslednje spratove, ima i detalj da se policija ponašala kao za vreme rušenja u Hercegovačkoj, a ima i detalj da su stanari na najvišim spratovima moraju da spuštaju roletne da se ne bi zapalili".

Dejan Bursać postavlja i pitanje same organizacije bakljada, jer kako kaže, "da bi se to organizovalo neki ljudi moraju imati dozvole za kretanje, pa se onda postavlja pitranje ko to dobija i po kom osnovu."

Radomir Lazović ističe da će inicijativa Ne davimo Beograd i nadalje da koristi sva dostupna sredstva i sve što može da bi li digli glas. "U ovom trenutku mnogo ljudi postavljaju pitanje kad ćemo na ulice - ja mislim da sad nije vreme za ulice u ovom trentuku, ali će vrlo brzo biti vreme i za to", ističe Lazović.

Na kraju, na pitanje može li se ovo nezadovoljstvo građana iskoristiti na predstojećim izborima, Lazović kaže da to nije pitanje samo za jednu organizaciju:

"Nema uslova, uslovi su gori nego ranije. Ali ima promenjene situacije u kojoj je bes ljudi jako veliki. I ja mislim da o tome treba pričati. Mislim da bi vaši gledaoci i slušaoci trebalo da znaju da ćemo iskoristiti svaku priliku da srušimo ovu vlast. Mi ćemo razgovarati, videćemo da li je to moguće na izborima. Mi bismo voleli da na izborima menjamo vlast zato što mislimo da je to demokratski princip, i Inicijativa jedva čeka da izađe. Ali trenutno nema uslova", zaključuje Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.