Kurc: Dogovor Beograda i Prištine je jedini način za ulazak Srbije u EU

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izjavio je danas u Beogradu da je od presudnog značaja da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen, ali i završen, jer je to jedini način za ulazak Srbije u EU.

Na konferenciji za novinare posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Kurc je poručio da je jasno da je put do rešenja i zajedničkog sporazuma dug, i ujedno pozvao građane Srbije da podrže one političare koji žele da krenu tim putem.

Kurc je istakao da Autrija, koja sa sada predsedava Savetom EU, čini sve kako bi zemlje Zapadnog Balkana, a naročito Srbiju, približila Uniji, i dodao da očekuje da tokom austrijskog predsedavanja budu otvorena nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom:

"Mi smatramo da ukoliko ovde u regionu dođe do sporazuma koji dugoročno može da obezbedi mir, onda mi nećemo stati na put tom dogovoru, nego ćemo ga podržati. To je jasan stav Savezne vlade Austrije. Uz to ću reći da je to, kako se meni čini, i većinski stav u EU. Ne može biti zadatak EU da u ovako ključnom procesu bude smernja, nego moramo da budemo aktivna podrška", rekao je Kurc novinarima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da postoji potreba za kompromisnim rešenjem, ali je ukazao i na nedavno istraživanje javnog mnenja po kome je više od 60 odsto ljudi u Srbiji protiv dogovora sa Albancima.

Posle razgovora sa austrijskim kancelarom on je, na pitanje o promeni granica kao rešenju pitanja sa Kosovom, rekao da je uvek govorio o razgraničenju i da je uvek ćutao kada su drugi govorili o svojim idejama. Moje pitanje je - o kojim granicama govorite, onima koje priznaje Austrija ili Srbija, upitao je Vučić:

"Moramo da pokušamo da pronađemo rešenje za nas, za Srbe i Albance. A ne za sve druge u Evropi. I ukoliko bismo uspeli to da pronađemo, to bi bio u narednih 100 godina garantovan mir. I zato to tao snažno želimo, ali za dogovor je uvek potrebno dvoje i potrebno je da dođe do kompromisa. A što se do sada nije dogodilo", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je gosta iz Austrije molio za pomoć na evropskom putu, kako bi Srbija otvorila što veći broj poglavlja, kao signal i simbol napreka na putu ka EU.

Analizirali smo situaciju u regionu i saglasili da su mir i stabilnost najavžniji uslov za ekonomski napredak, rekao je još Vučić i odbio da odgovara na izjave hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića o granici na Drini, kao i na izjave koje su stigle iz Hrvatske.