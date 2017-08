Kosovski parlament i dalje bez predsednika

Kosovo ni danas nije dobilo predsednika i potrpedsednike Skupštine. Sednica koja je imala samo jednu tačku dnevnog reda – izbor predsednika i potpredsednika parlamenta završena je zbog nedostatka kvoruma nakod pola sata rasprave.

Današnjoj sednici kosovskog parlamenta prisustvovalo je 59 od 120 poslanika. Na sednicu nisu došli poslanici PAN koalicije koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, kao i poslanici Srpske liste i drugih manjinskih stranaka.

Iz PAN koalicije, koja je osvojila najviše glasova, svoje odsustvo objašnjavaju blokadom i nerazumevanjem ostalih albanskih stranaka za izbor njihovog kandidata za predsednika skupštine. S druge strane, iz Pokreta Samoopredeljenje i Demorkatskog saveza Kosova tvrde da rad parlamenta blokira upravo PAN koalicija koja, kako kažu, nema dovoljan broj glasova za izbor predsednika parlamenta.

Nakon sednice održan je sastanak šefova poslaničkih grupa sa predsedavajućim Skupštine kako bi dogovorilo zakazivanje sledeće konstitutivne sednice. Pobednička koalicija PAN najavila je da bi odustala od kandidature Kadrija Veseljija za predsednika Skupštine, ukoliko se u paketu glasa za drugog kandidata zajedno sa Vladom Ramuša Haradinaja, što su Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova odbili.

"Naša koalicija je pobednička i naše pravo da predložimo predsednika skupštine je naše ustavno pravo. Veselji je juče izašao sa predlogom da PAN može da izadje sa drugim kandidatom da bi izglasali premijera Haradinaja. Tražili smo da sledeće srede imamo još jedan konsultativni sastanak da bi odredili datum. Mi kao PDK, AAK, NISMA smo više nego zainteresovani da što pre formiramo kosovske institucije", rekao je Enver Hodžaj.

Današnjoj sednici i konsultativnom sastanku od srpskih poslanika prisustvovao je samo Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, koji je novinarima potvrdio da na sastanku ništa nije dogovoreno, ali da je predsedavajući iskoristio svoje zakonsko pravo i zakazao sledeći sastanak za 9. avgust.

„Predesedavajući tu ima glavnu reč tako da je on odredio da će kosultativna sednica koja će se održati između predsednika političkih stranaka održati u sredu, da bi on nakon toga u četvrtak zakazao sednicu skupštine. On na to ima pravo i to je jednostavno njegova odluka“, rekao je Petrović.

Srpska lista je saopštila da poslanici ove stranke danas nisu prisustvovasli sednici jer očekuju od albanskih stranaka da pronađu dovoljan broj glasova za nastavak rada Skupštine. Konstitutivna sednica kosovskog parlamenta pocela je juče, kada su verifikovani mandati svih 120 poslanika.