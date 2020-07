Vučić najavio zabranu kretanja za vikend u Beogradu, mere treba da potvrdi Krizni štab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od petka do ponedeljka u Beogradu biti uveden policijski čas, a od srede biti zabranjeno okupljanje više od pet ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Precizirao je da će tačne mere doneti Krizni štab, ali "da treba čudo da se desi da se zabrana kretanja ne uvede".

"Verovatno će biti zabrana od 18 sati do ponedeljka ujutru u 5. Lično bih voleo da to bude za celu Srbiju", kazao je predsednik i poručio građanima da "računaju na zabranu kretanja od petka do ponedeljka".

Vučić je ocenio da je situacija u Beogradu kritična, a da u još četiri grada ozbiljna.

"U skladu sa tim, od sutra su zabranjena sva javna okupljanja sa više od pet ljudi bilo u zatvorenom ili otvorenom, a od petka zabrana kretanja zaključno sa ponedeljkom, a od ponedeljka ćemo da vidimo dalje", rekao je predsednik Srbije i najavio da će detalji biti poznati posle sednice Kriznog štaba.

On je na konferenciji za novinare ocenio da je današnji dan, sa registrovanih 13 preminulih od koronavirusa, najteži dan od početka pandemije i rekao da je 120 ljudi na respiratorima.

Vučić kaže da je u ovom trenutku više od 4.000 ljudi u bolnicama u Beogradu i da su sve bolnice pune.

"Brzinom kojom se bolnice pune više bolnica nemamo", kaže predsednik, ali je kao pozitivnu stvar u Beogradu naveo to što se ljudi javljaju ranije, "pa nema mnogo mrtvih".

Vučić je rekao da Srbija testira najviše ljudi u regionu i da se zato bolnice i pune velikom brzinom.

"Spreman sam da snosim odgovornost za Novi Pazar"

Predsednik je na pitanje novinara da je u periodu od 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje, "napravljeno mnogo grešaka".

“Opustili smo se previše, mislili da je gotovo, slušali da će tokom leta biti lakše i za to smo svi pojedinačno krivi. Ja sam spreman da prihvatim odgovornost za situaciju u Novom Pazaru jer nisam na vreme angažovao vojsku Srbije i nisam znao koliko je Bajram značajan. Nismo zabranili ulaz u džamije i to nas je užasno skupo koštalo. I ako je neko za to kriv, ja sam... Živ bih se pojeo. Ja ću da snosim odgovornost. Ja mislim da protiv mene postoji jedno 150 krivičnih prijava. Spreman sam da snomsim odgovornost političku i svaku drugu zbog ovoga. Moje srednje ime je odgovornost i od toga ne bežim, da donosim najteže odluke i da budem kritikovan zbog toga".

"Teška jesen sa koronom"

Predsednik tvrdi da se ne krije broj respiratora. Kazao je da u Novom Pazaru trenutno ima 33 respiratora, a da u rezervi ima još 578 kliničkih, 122 mobilna respiratora, 60 miliona hiruških maski i ostale opreme.

“Mi smo se spremali kao država, mi smo opremu nabavili, ali oprerma ne vredi ako pobijemo naše zdravstvene radnike, nema ko da leči”.

Vučić je rekao da se mora izbeći “savršena oluja” - sudar virusa gripa i koronavirusa I da će za određene grupe ljudi vakcina protiv gripa biti obavezna.

“Moraćemo da izbegnemo sudar gripa i koronavirusa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo 2 miliona ljudi protiv gripa. Vakicinu će morati da prime zdravstveni radnici, vojska poliicja, šalterski službenici, deca od 3 do 12 godina i najveći deo penzionera i svi hronični bolesnici”

Najteži talas koronavirusa biće oko 1. novembra, procenjuje predsednik i najavljuje da predstoji teška jesen sa koronavirusom.

Kaže da će se graditi dve velike kovid bolnice na Batajničkom drumu i u Kruševcu, kao i da će biti organizovana kupovina najmanje 10 modularnih bolnica koje će po potrebi moći da se pomeraju po Srbiji.

"Teška jesen sa Kosovom"

Vučić je, ne govoreći o detaljima, rekao da Srbiju čeka “teška jesen sa Kosovom”.

“Niko neće da nas mazi i poklanja, već da pritiska da izgubimo. Zato je potrebno jedistvo, da dobro razumemo svoju poziciju u svetu”.

Pred susret sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, virtuelni samit sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i nastavak dijaloga u Briselu sa kosovskim premijerom Avdulahom Hotijem, Vučić je rekao da “neće biti lako” i da će tražiti da EU preuzme važniju političku ulogu.

Predsednik Srbije je najavio da će konsultacije sa predstavnicima stranaka i lista koje ulaze u parlament razgovarati od 15, 16. jula, a da će nova vlada biti formirana najkasnije do 25. avgusta.