Konte: Nadamo se da će kompromis Beograda i Prištine biti brzo postignut

Premijer Italije Đuzepe Konte i predsednik Srbije Aleksandar Vučić složili su se, tokom susreta u Beogradu, u oceni da Priština treba da ukine takse na proizvode iz Srbije i obnovi pregovore. Vučić je tom prilikom ponovio stav da je Srbija spremna za dijalog radi postizanja kompromisa, ali da zahteva da prethodno budu ukinute takse na srpsku robu, dok je italijanski premijer izrazio nadu da će kompromis biti postignut veoma brzo.

Na zajedničkoj konferenciji za medije održanoj u sredu u Beogradu, Konte je poručio da Italija podržava evropski put Srbije i da je spremna da bude ambasador Srbije na putu evropskih integracija.

On je rekao da je svestan da da Beograd i Priština treba da pređu sve granice u svojim pregovorima, kako bi definisali jedan intenzivan odnos u stabilisanju svojih položaja, koji će se ogledati i na stabilnost čitavog regiona:

"Smatram da treba da pokaže neophodni napor da obnovi pregovore. Da takođe povuče takse koje su prošlog novembra uvedene. Mi se nadamo da će taj kompromis veoma brzo biti postignut", rekao je Konte.

Na pitanje novinara da li Vučić i Konte mogu da postignu nešto u rešavanju kosovskog problema po ugledu na teniski dubl Novaka Đokovića i Fabia Fonjinija, Vučić je rekao da je u politici on Fonjini, a Konte Đoković i da treba pitati Kontea.

Upitan o tome šta je tačno izjavio italijanskoj agenciji ANSA, Vučić je odgovorio da ništa o priznanju nije govorio, osim da o tome ne može da govori jer ne postoji kompromis:

"Da budemo sasvim otvoreni - nama nema ulaska u Evropsku uniju dok mi ne postognemo sporazum, ovakav ili onakav, o normalizaciji sa Albancima. Da prekinu razne srpske mesije da obmanjuju javnost kako je to pitanje njihove lepote, frizure, velike pameti. To je coditio sine qua non, to je uslov bez koga mi nećemo biti deo Evropske unije", istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Vučić je prethodno razgovarao i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Kristijanom Danijelsonom, koji je tokom susreta istakao da je za Srbiju od ključnog značaja nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.

Kako se navodi u saopštenju iz Vučićevog kabineta, Danijelson je ocenio da Srbija ima vrlo dobre rezultate u fiskalnoj konsolidaciji, ali je sugerisao da mora i dalje da radi na reformama i smanjenju sive ekonomije, a pre svega na vladavini prava i boljem funkcionisanju demokratskih institucija.

Vučić i Danijelson su razgovarali o evropskim integracijama Srbije, problemima u dijalogu sa Prištinom i regionalnoj saradnji, a predsednik Srbije je naglasio da punopravno članstvo u EU predstavlja "apsolutni spoljnopolitički prioritet" i ponovio opredeljenost Srbije da nastavi sprovođenje brojnih političkih i ekonomskih reformi, regionalnu saradnju, uz normalizaciju odnosa sa Prištinom.