Kon: Situacija se nesumnjivo pogoršava

Epidemiolog Predrag Kon, član državnog kiznog štaba za borbu protiv pandemije, izjavio je da se situacija sa korona virusom nesumnjivo pogoršava, da je u Beogradu "preteća" i da je takva da se "ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja".

Kon je, u gostovanju na televiziji Pink u petak ujutro rekao da je alarmantan podatak da čak 57 odsto obolelih od korona virusa ne zna gde se zarazilo, što automatski pokazuje da je virus u cirkulaciji, a posebna opasnost od inficiranja je u javnom saobraćaju, kao i u drugim zatvorenim prostorima.

"Bio sam za politiku kažnjavanja, ali to nije prihvaćeno. Smatra se da su preporuke nešto što treba ponavljati i insistirati na njima. Situacija je takva da se ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja, a imamo i niz nepovoljnih stvari. Postoje prijemni ispiti, razna slavlja, maturske večeri, svadbe, sve su to skupovi u kojima intenzivno dolazi do prenošenja virusa“, rekao je dr Kon i dodao da je Beograd mesto gde je intenzivno prenošenje zaista moguće.

Lično mislim da je situacija dovoljno pogoršana i treba da se "uzmemo u pamet". Možemo da razmišljamo i o prekidu rada noćnih klubova i smanjenju radnog vremena lokala, konstatovao je Kon.

On je dodao da su to stvari koje se razmatraju u Kriznom štabu i da smatra da je bolje da te mere budu donete što pre, nego da se situacija pogoršava.

Dnevno se pregleda 300 pacijenata

Zamenica direktora Infektivne klinike Ivana Milošević izjavila je danas da je na klinici u svakom trenutku 90 bolesnika i da se dnevno u prijemnoj ambulanti pregleda 300 osoba, apelujući na građane, koji sumnjaju da su zaraženi korona virusom, da idu u kovid ambulante pri domovima zdravlja, gde se radi primarna trijaža.

"Situacija je ista kao poslednjih dana, svakog momenta ispred prijema značajan ljudi čeka, broj pregleda je oko 300, pa je neminovno da ljudi moraju da čekaju. Svako ko dođe mora da bude pregledan, da mu se uradi snimak pluća i biohemijske analize, što traje", rekla je Ivana Milošević za RTS.