Dvadeseta godišnjica napada na Ameriku - tuga i poruke o otpornosti i jedinstvu

Obeležavanje godišnjice napada 11. septembra na mestu Svetskog trgovinskog centra u Njujorku počelo je zvonjavom zvona i minutom ćutanja, tačno 20 godina posle početka najsmrtonosnijeg terorističkog napada na američkom tlu.

Predsednik Džo Bajden, bivši predsednici Barak Obama i Bil Klinton, članovi Kongresa i drugi zvaničnici zajedno sa velikim brojem rođaka žrtava posetili su memorijalni trg u Njujorku - spomenik podignut na mestu gde su se urušile kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra, u koje su udarila dva oteta aviona.

U 8:46 minuta minutom ćutanja obeležili su trenutak udara prvog aviona, a rođaci poginulih čitali su imena žrtava, što je tradicija njujorške komemoracije. Orkestar njujorške policije svirao je staru američku folk pesmu "Hard Times Come Again No More", dok je rok zvezda Brus Springstin izveo akustičnu verziju pesme "I'll See You in My Dreams". Ceremoniji je prisustvovao i Rudi Đulijani, koji je bio gradonačelnik u vreme napada, ali nije došao bivši predsednik Donald Tramp.

Komemoracije se održavaju i na dve druge lokacije gde su teroristi 11. septembra oborili otete avione - u Pentagonu i u polju blizu Šenksvila u Pensilvaniji.

Bajden će odati poštu žrtvama na sve tri lokacije, a bivši predsednik Džordž Buš mlađi treba da govori na ceremoniji u Pensilvaniji.

Američki predsednici često putuju na jednu od tri mesta napada, ali nije uobičajeno da posete sve tri. "Predsednik je smatrao da je važno da poseti svako od ta tri mesta da oda poštu izbubljenim životima i žrtvama koje su podnete tog dana", izjavila je u petak Džen Psaki, portparolka Bele kuće.

Prema planu komemoracija, predsednik Bajden neće držati govor ni na jednoj od lokacija terorističkih napada 11. septembra. Umesto toga, u petak je objavljen video snimak u kome je pozvao naciju na zaceljenje i promišljanje.

“Jedinstvo nas čini onim što smo - Amerikom u svom najboljem svetlu. Za mene je to najznačajnija pouka 11. septembra. Kada smo bili u najtežem trenutku - učinili smo sve što nas čini ljudima. U borbi za dušu Amerike –- jedinstvo je naša najveća snaga”, rekao je Bajden u video poruci.

Bivši predsednik Donald Tramp najavio je da će biti u Njujorku, ali nije prisustvovao zvaničnoj komemoraciji. U subotu uveče, biće komentator boks meča na Floridi.

Kako prenosi televizija Foks, bivši predsednik je objavio video snimak u kome je odao počast Amerikancima poginulim 11. septembra, dok je ujedno kritikovao rad aktuelnog predsednika Bajdena i njegovo rukovođenje povlačenjem iz Avganistana.

Širom zemlje se održavaju druge ceremonije - od polaganja venaca u Portlendu u Mejnu do parade vatrogasnih kola u Guamu.

Užasi 11. septembra 2001. trajali su nešto manje od 102 minuta. Tog dana, 2.996 ljudi je ubijeno u najtežem terorističkom napadu u modernoj istoriji.

Usledilo je 19 godina, 10 meseci, tri nedelje i dva dana rata u Avganistanu, gde je prema podacima Pentagona poginulo najmanje 2.325 američkih vojnika. Niko ne zna tačan broj poginulih civila.

Prošlog meseca, brojne porodice žrtava 11. septembra pozvale su Bajdena da preskoči komemoraciju dvadesetogodišnjice napada ako ne deklasifikuje dokumenta koja, prema njihovim rečima, pokazuju da su lideri Saudijske Arabije podržali napade, prenosi agencija Rojters. Prošle nedelje, predsednik je naložio Sekretarijatu za pravosuđe da obavi reviziju dokumenata iz FBI-jeve istrage napada, kako bi bili deklasifikovani i objavljeni.

U pisanju izveštaja korišćeni su i podaci agencija Asošijeted pres i Rojters.