Komandant KFOR-a: Sa Kosova odlazim zadovoljan

U Prištini je danas obavljena primopredaja dužnosti između odlazećeg komandata KFOR-a, general majora Đovanija Funga i budućeg komandanta, general majora Salvatorea Koućija.

Primopredaja dužnosti komandanta KFOR-a obavljena je u glavnom štabu ove misije u Prištini u prisustvu komandanta združenih snaga NATO-a u Napulju admirala Džejmsa Fogoa.

Odlazeći komandant KFOR-a Đovani Fungo rekao je da nakon godinu dana, sa Kosova odlazi zadovoljan.

“Sa zadovoljstvom mogu reći da sam dao sve od sebe da ispunim misiju koja mi je poverena. Najveću zahvalnost dugujem svim pripadnicima Kfora koji, daleko od svoje kuće, svakodnevno doprinose stabilnosti na Kosovu. Odlazim mirne savesti, a Kosovo će zauvek ostati u mom srcu”, kazao je Fungo.

Svečanoj ceremoniji primopredaje dužnosti prisustvovao je i predsednik Kosova Hašim Tači koji je generala Đovanija Funga odlikovao medaljom za službu na Kosovu.

Tači je i ovom prilikom govorio o Bezbednosnim snagama Kosova rekavši da su te snage zahvaljujući saradnji sa NATO-om danas profesionalne i multietničke snage u službi svih građana Kosova.

"Ovog ponedeljka sam učestvovao na ceremoniji dodele činova petorici novih podoficira BSK-a, koji su iz nevećinskih zajednica. Ovo je još jedan korak prema ispunjenju naše težnje o formiranju profesionalnih snaga. BSK su sada spremne za nove nadležnosti i novu misiju“, rekao je Tači.

Komandant združenih snaga NATO-a u Napulju admiral Džejms Fogo rekao je da NATO ostaje pri stavu da transformacija BSK može da preraste u vojsku jedino uz poštovanje propisa.

“Što se tiče transformacije to je pitanje za vladu Kosova i ono uključuje ustavne promene. To nije odluka koju treba ja da donesem već odluka za Kosovo ali NATO snage će biti veoma zainteresovane da se to uradi u skladu sa zakonom i sa Ustavom. Ustav prvo treba biti promenjen da bi došlo do transformacije”, kazao je novinarima američki komandant Fogo.

Novi komandat KFOR-a Italijanski general Salvatore Koući 22. je komandant KFOR-a. Nato na Kosovu trenutno ima oko 5.000 vojnika koji dolaze iz 28 zemalja. Ova vojna misija je nakon povlačenja srpske vojske 1999. godine na Kosovu imala preko 50.000 vojnika