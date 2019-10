Komšić: Regionalni Šengen za bolji život građana regiona

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je u ponedeljak u Beogradu da je vreme da zemlje regiona otvorena pitanja rešavaju kao dobri susedi, a da je ideja “mini šengena” upravo to što može pomoći zemljama u region da se to i ostvari.

"Moja namera je da danas u Beogradu kažem da mi u BiH i Srbiji moramo zasukati rukave i rešiti otvorena pitanja koja opterećuju odnose dve države, kao što su pitanje granice i pitanje iskorišćavanja hidropotencijala reke Drine", rekao je Komšić na panelu "Evropska unija, Zapadni Balkan i regionalna saradnja u okviru sesije "Diplomatski dijalog".

Na pitanje zašto zagovara ideju mini šengen zone u regionu, kada već postoji CEFT-a sporazum, Komišić za Glas Amerike objašnjava da se ta ideja tiče prelaska ljudi preko granice i komunikacije među ljudima.

“Vi znate da mi sada imamo veliki problem sa građanima Kosova i BiH, imamo neverovatno strog režim ulaska građana iz BiH na Kosovo i obrnuto. Čak je taj režim stroži nego onaj koji imaju Srbija i Kosovo. Druga stvar je ovo o čemu se govori o stvaranju jednog zajedničkog ekonomskog prostora. Ja sam svakako i za to, ali kad vi uđete u taj ekonomski segment, postaviće se pitanje ko će vam regulisati odnose koji se u tom trenutku pojave. Ko će biti taj koji će rešavati nesporazume koji se u tom trenutku pojave?,” navodi Komišić i dodaje da je ideja mini šengena lakša za realizaciju.

On je istakao da je vreme da "dobri susedi reše to" i da je važno da se "vratimo dijalogu" i podržimo jedni druge te da je povezivanje ljudi prioritet.

"Dosta smo se svađali. Ne treba nam predsednik druge zemlje, ma koliko ona bila prijateljska, da rešava neke stvari. To mi treba da rešavamo između sebe. Hajde da skupimo hrabrosti da otvoreno govorimo o nekim stvarima, dajte da podržimo jedni druge. Da budemo pravi prijatelji", rekao je Komšić.

Kako je dodao, ima mesta za dobre odnose ako se hoće, zbog nas samih.

"Hoćemo li uspeti, videćemo. Ja sam na to spreman bez obzira na teške reči koje su nekada pale, koje sam i ja izgovorio, a koje su i meni upućene", naveo je Komšić.

Govoreći o regionalnoj saradnji, on je rekao da to od nas traži EU, ali da region to ne treba da radi kako bi se nekome dokazali, već zbog nas samih i lakšeg života građana.

Govoreći o proširenju EU, Komšić je rekao da je za EU proširenje na Zapadni Balkan i dalje je strateško opređeljenje, ali nije i prioritet i da Evropa ima neke druge prioritete.

Pred nas na Zapadnom Balkanu, rekao je, stavljeni su zadaci koje treba da ispunimo kako bismo ubrzali svoj evropski put.

Što se tiče BiH, ona nije dobila kandidatski status, već Mišljenje EK koje je, kako je ocenio, istorijski dokument gde je navedeno šta treba zemlja da uradi da bi bila ozbiljan kandidat za članstvo u EU.