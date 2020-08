Ko će biti premijer u Srbiji?

Od izbora je prošlo skoro dva meseca, ali je u ovom trenutku Srbija i dalje zemlja bez Vlade i sa parlamentom koji je tek ušao u proces konstituisanja. U skupštini situacija deluje prilično nezanimljivo sa jedva dva do tri poslanika koji će biti opozicija, ali zato stvar sa Vladom deluje interesantnije jer i sam lider vladajuće SNS Aleksandar Vučić najavljuje da još razmišlja o rešenjima za mandatara.

Za sada u javnosti cirkuliše nekoliko imena:

"Čak i najbliži njegovi saradnici ne znaju ko će biti predsednik te vlade. Govori se o favoritima - to može biti Brnabićka. To je taj kontinuitet. To može da bude i Nedimović koji je bio nosilac te liste stranačke, iako stranka SNS kao takva nije ni učestvovala na izborima. To može biti i Vučević, gradonačelnik Novog Sada koji dobro stoji u tim nekim stranalkim krugovima. A to može biti i neko iznenađenje. Potpuno nebitno. Formalno će mandatar imati ime i prezime - u suštini je mandatar Aleksandar Vučić. On bira mandatara, on predlaže mandatara, on donosi odluku ko će biti mandatar i na kraju krajeva on bira sastav nove Vlade.

To je tema za koju možemo reći da je samo jedan čovek sagovornik. Sa pouzdanjem da može da vam kaže stvarno šta će biti. A ni on vam neće reći dok to ne odluči", ističe u razgovoru sa Glas Amerike analitičar Branko Radun.

U situaciji u kojoj je sva vlast praktično u rukama jednog čoveka, čini se da je pitanje mandatara nebitno. Radun smatra da je u stabilnoj političkoj situaciji možda i nebitno ko je premijer, ali s obzirom na to da je pred Srbijom dosta izazova u narednom periodu, pitanje predsednika vlade dobija na težini i hoće li to biti ekspert ili političar.

"Hajde da se ne lažemo, što bi rekli srpski - Brnabićka nema političku težinu. Ona je izabrana više kao neki ekspert. Ona nije bila političar kada je došla na tu poziciju. I to je problem sa ekspertima. Oni možda imaju neko znanje, ali nemaju podršku građana, nemaju političku težinu da mogu nešto da izguraju", kaže Radun.

Politički analitičar Cvijetin Milivojević podseća da je u međuvremenu Ana Brnabić postala funkcioner SNS-a, a ističe da je sada zanimljivo pitanje i koje će stranke ući u novu vladu. U javnosti je najčešće pominjana mogućnost da Čedomir Jovanović postane ministar za evropske integracije, ali sagovornik Glasa Amerike više ne veruje u tu mogućnost:

"Danas mi samo možemo da nagađamo da li će i (Aleksandar) Šapić i (Ivica) Dačić, ili samo jedan od njih, ili niko od njih, a samo manjine. Ili svi zajedno, pa napraviti neku lažnu koncentracionu vladu. Sve je to moguće. Prosto, svako ko tvrdi da zna šta se tamo dešava - laže. Ja tvrdim da ne znaju čak ni potpredsednici SNS šta će i ko biti u budućoj vladi".

Po mišljenju Branka Raduna, političku moć u Srbiji donosi kontrola parlamenta, koja je sada gotovo u potpunosti u rukama naprednjaka:

"Moć predsednika u našem političkom sistemu ne dolazi institucionalno iz ustava, već iz tiga što on kontroliše većinu u parlamentu. Ili najveću stranku u parlamentu. Ili najveću stranku u parlamentarnoj većini. Tako da smo imali slučaj i sa Borisom Tadićem i nekim pre njega, da zapravo onaj ko kontroliše parlament, bez obzira da li je predsednik ili nije predsednik ili je premijer - on je zapravo ključna politička figura".

Na kraju, Milivojević dovodi u vezu i izbor vlasti na lokalnom nivou sa izborom vlade u Beogradu:

"Juče je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike, kao predsednik najveće političke stranke rekao, priznao da će on odlučiti i ko će biti predsednici opština i gradonačelnici u 180 gradova i opština u Srbiji. Dakle ne narod koji je glasao na tim izborima, koji je izbrao neke ljude, neke odbornike, nego on bira građanima Žitišta, Velikog Gradišta, Trgovišta itd. itd. predsednike opština. E onda će videti ko ostane iz tog paketa, pa ko će biti u ovoj vlasti na centralnom nivou. To je sve jedna farsa", ističe Milivojević.

Možda je nebitno, ali nije nezanimljivo - izbor mandatara i cele Vlade ostaje pitanje kojim ćemo se baviti do kraja avgusta.

A kada Vučić konačno bude otkrio svoja rešenja - biće to sjajan pokazatelj i toga ko gde stoji i kakve su čije pozicije u Srbiji.