"Ključni problem medija u Srbiji - nedostatak višeglasja"

Problemi na medijskoj sceni odavno su svakodnevica u Srbiji koji se više ne mogu sakriti pod tepih - samo tokom protekle nedelje objavljeni su izveštaji Human rights watch-a i Freedom House-a, u kojima se beleži pad Srbije na medijskom polju, a u poseti je bila i delegacije Evropske konfederacije novinara. Glas Amerike razgovarao je o ovoj temi sa potpredsednikom NUNS-a Draganom Janjićem i medijskim ekspertom i profesorkom Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježanom Milivojević.

Uz gotovo svakodnevne kritike u samoj Srbiji zbog stanja medijskih sloboda i opšteg nivoa slobode izražavanja, primedbe zbog pritisaka na medije su sve češće počele da dolaze i iz sveta. Početak 2018-te obeležili su izveštaji Human right watch-a i Fredom House-a u kome se konstatuje da je Srbija generalno pala - kako u oceni slobode medija, tako i u oceni stanja demokratije:

"Na osnovu slobode štampe Srbija je i dalje u grupi delimično slobodnih zemalja. To znači da iako su neki pokazatelji možda Srbiju podigli na viši novi, sloboda štampe nije među njima. A ova činjenica da opšti indeks slobode pada ukazuje na to da su autokratske tendencije u Srbiji prepoznate, odnosno da se one sad već vide na različitim planovima", ocenjuje profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.

"Ključni problem srpske medijske scene, a rekao bih i društva, je nedostatak višeglasja. Odnosno, višeglasje postoji formalno, ali ono suštinski ne postoji", smatra potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić.

Iz NUNS-a je upućen zahtev nadležnim organima da preduzmu mere protiv pojedinaca koji na društvenim mrežama pozivanju na linč i objavljuju adresu stanovanja potpredsednika Dragana Janjića.

Upozorava se da je direktno ugrožena bezbednost Janjića, a prema oceni NUNS, za to je "saodgovoran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na konferenciji za medije nakon ubistva Olivera Ivanovića, prozvao, između ostalih i Dragana Janjića". Sam Janjić kaže da su izveštaji HRW i FH možda i blagi, s obzirom kakvo je zaista stanje na medijskoj sceni:

"Mi imamo jedan manir dramatičnih i vrlo oštrih napada vladajućeg vrha na svakoga ko se usudi ima drugačije mišljenje. Dakle, koristi se ta činjenica gospodarenja mejnstrim medijima i onda se vode vrlo oštre kampanje."

Tokom upravo završene posete Srbiji, predstavnici Evropske federacije novinare su u razgovoru sa predsednikom Srbije, ali i svim drugim sagovornicima u Beogradu ukazivali da najviši zvaničnici moraju bezrezervno da podrže slobodu medija i omoguće bezbedan rad novinara.

Sam Vučić je u poslednjem razgovoru sa američkim ambasadorom Kajlom Skotom istakao da se Srbija u primeni vladavine prava, slobode izražavanja i prava na objektivno informisanje ugleda na SAD i američku administraciju:

"Ali mi se čini da predsednik Vučić može pre da se identifikuje medijskim ponašanjem predsednika Trampa, nego što gleda kako se američki mediji odnose prema predsedniku Trampu. U Americi mejnstrim mediji su izrazito kritički nastrojeni prema predsedniku, koji čitavu zemlju vodi na silaznu putanju slobode. Srbija, čiji je start bio mnogo niži, koja ni na koji način nije uporediva po demokratskoj tradiciji sa Amerikom, nema takve prepreke i takve kritičare, kakve predsednik Tramp ima u mejnstrim američkim medijima", ističe Snježana Milivojević.

Nevladin sektor i sami mediji poslednjih godina sve više kritika upućuju na račun Brisela i Vašingtona, zbog blagonaklonog stava prema režimu u Beogradu, uprkos pojačanoj autoritarnosti i gušenju medijskih sloboda:

"Vučić je dosta uspešan u tome. On radi dosta dobro, on dosta dobro ispunjava kosovsku agendu i sve što je na tom nekom nivou, koji je važan za održavanje dobrih odnosa i sa Briselom, i sa Vašingtonom. I tu ne vidim još uvek neku naročitu pukotinu, mada se one pojavljuju pre svega kroz kritike odnosa prema medijima", naglašava Dragan Janjić.

Ako je verovati obećanjima političara, medijska situacija u Srbiji bi uskoro mogla da se popravi - naime, predsednik Evropske konfederacije novinara Morgens Bliher Bjeregard je rekao da mu je predsednik Vučić obećao da će bezuslovno braniti medijske slobode i da će poslati signal svim državnim insitucijama da u tome aktivno učestvuju. Drugim rečima, predstojeći izbori u Beogradu biće pravi test za vlasti i njihovo poimanje slobode medije i izražavanja.