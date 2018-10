Klimatske promene ubrzavaju glad u svetu

Svetski program za hranu (SPH) Ujedinjenih nacija upozorava da će klimatske promene ostaviti razoran efekat na poljoprivredu i sposobnost ljudi da se prehrane. UN predviđaju da će doći do ogromnog porasta gladi u svetu ako se ne preduzmu koraci da se uspori globalno zagrevanje.

SPH upozorava da je sukobi u svetu i prirodne nepogode ugrožavaju napredak koji je ostvaren u smanjenju gladi u svetu. Prvi put u više decenija, program je objavio da je broj ljudi u svetu pogođenih hroničnom nestašicom hrane - porastao.

Ove godine, 821 milion ljudi otišao je na spavanje gladnog stomaka, što je 11 miliona više nego prethodne godine.

Žerno Laganda, šef SPH za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda, ističe da se broj prirodnih katastrofa više nego udvostručio od početka 1990-ih. Kaže da zbog ekstremnih vremenskih prilika sve više ljudi mora da beži iz svojih kuća, što dovodi do još veće gladi. Predstavnik UN-a rekao je za Glas Amerike da će se situacija dodatno pogoršati kako globalne temperature budu rasle.

“Naša je projekcija da ćemo, uz zagrevanje od dva stepena na svetu, imati oko 189 miliona ljudi više čije snabdevanje hranom nije stabilno i izvesno. A ako to bude svet topliji za četiri stepena, što je moguće ako se ne preduzme nikakva akcija, radi se o milijardu ljudi više. Zato postoji veoma, veoma ubedljiv argument za ranu i odlučnu klimatsku akciju", smatra Laganda.

Podaci ovogodišnjeg izveštaja o snabdevanju hranom u svetu, koji je izradilo šest vodećih agencija UN-a, pokazuje da se da najveći gubici i oštećenja u sistemima snabdevanja hranom potiču zbog suše i da se većina tih katastrofalnih promena dogodila u Africi. Laganda ističe da broj ljudi koji trpe glad zbog suše izazvane klimatskim promenama posebno raste u Africi i Latinskoj Americi. On kaže da je, do nedavno, napredak u Aziji doveo do smanjenja svetske gladi ali se taj trend sada primetno usporio.