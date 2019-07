Kandidat za sekretara odbrane kritikovao tursku kupovinu ruskog S-400

Kandidat predsednika Donalda Trampa za sekretara odbrane SAD oštro je kao kritikovao tursku nabavku ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, koja je delom realizovana i isporučena prošle nedelje, nazvavši se "pogrešnom".

"Njihova (turska) odluka o S-400 je pogrešna i razočaravajuća", rekao je aktuelni sekretar vojske Mark Esper članovima Senatovog Komiteta za oružane snage tokom saslušanja u utorak povodom nominacije za vodeću poziciju u Sekretarijatu za odbranu.

Odluka Ankare znači postavljanje ruske napredne radarske tehnologije u zemlju koja je ključna saveznica i članica NATO-a, za šta Vašington i njegovi saveznici strahuju da bi moglo da ugrozi NATO vojne sisteme u Turskoj. S-400 bi potencijalno mogao da bude upotrebljen za ciljanje NATO aviona, uključujući i najnoviji za radar nevidljivi NATO lovac, američki F-35 lajting II.

Esper je rekao zakonodavcima da je u razgovoru sa turskim ministrom odbrane Hulusijem Akarom u petak naglasio da "možete da imate ili S-400, ili F-35. Ne možete imati oba".

"Nabavka S-400 temeljno podriva mogućnosti F-35 i dalju našu sposobnost da zadržimo nadmoć na nebu", rekao je on.

Nekoliko sati kasnije, Tramp je podržao ono što je njegov kandidat rekao Kongresu, rekavši da su SAD rekle Turskoj da joj neće prodati F-35.

"Radimo na tome. Videćemo šta će se dogoditi, ali to zaista nije fer", rekao je Tramp.

Tenzije oko Irana

Po pitanju Irana, Esper je rekao da bi SAD trebalo da odvrate pretnje u međunarodnim vodama u blizini odmetničkih država putem "pasivnog patroliranja" i obezbeđivanja pratnje trgovačkim brodovima, u okviru poteza koji je nazvao Operacija čuvar.

U isto vreme, rekao je da bi SAD trebalo da se sastanu sa Iranom "bilo kada, bilo gde", kako bi rešili nerešena pitanja i sprečile pogrešne procene.

"Svi su zabrinuti zbog Irana i tamošnjih tenzija", rekao je Glasu Amerike Tom Spor, penzionisani general-pukovnik vojske SAD i aktuelni direktor Centra za nacionalnu odbranu Heritidž fondacije. "Ne mislim da su rat ili konflikt neizbežni, ali mislim da će čvrsta ruka na volanu u Pentagonu biti vrlo korisna po pitanju toga".

U saslušanju pred potvrđivanje izbora u utorak, Esper je skrenuo pažnju na prošlu nedelju kada je Britanija saopštila da je prisustvo brodova britanske mornarice sprečilo iranska plovila da onemoguće prolaz britanskom trgovačkom brodu kroz Hormuški moreuz, kao primer kako operacija može da funkcioniše.

"To je vrsta koncepta koji pokušavamo da predvidimo u Sekretarijatu za odbranu u vezi sa moreuzom, tako da ne uđemo u borbu. Guramo to u diplomatski ring", rekao je on.

Iranska Revolucionarna garda negirala je optužbe.

Iran i snage koje Iran podržava okrivljene su za nekoliko skorašnjih incidenata u regionu, uključujući i napade na nekoliko tankera, napad na saudijski aerodrom, napad na saudijski naftovod i raketni napad na irački glavni grad i Zelenu zonu u njemu.

Rast Kine

No, čini se da je sekretar vojske posebno zabrinut zbog rasta Kine, koja je nekoliko godina provela povećavajući svoj vojni budžet dok je SAD sma sasecala svoje ulaganje u odbranu.

"Pretnja koju po nas na duge staze predstavlja Kina ne može biti preuveličana", rekao je Esper zakonodavcima. "Oni igraju igre na duge staze, a mi planiramo na kratko".

On je podvukao da SAD ne žele rat sa Kinom, niti čak da budu protivnik Kini, ali da žele da se takmiče sa Kinom.

On je upozorio da je Sjedinjenim Državama potreban pristup cele vlade dok "kineska ekonomska moć" nastavlja da raste.

"Samo je pitanje vremena kada će nas sustići ili moguće i preteći", rekao je Esper iskazujući zabrinutost zato što bi Kina mogla da iskoristi svoj ekonomski rast "na način koji bi verovatno mogao da povuče partnere, ako ne i one sadašnje, podalje od nas".

Esper je takođe oglasio alarm zbog kineskog i ruskog sajber ratovanja, rekavši da SAD imaju dosta ofanzivnih kapaciteta, ali da ostaju "ranjive" kada je odbrana u pitanju.

"Mi smo u ratu, ako baš želite, sada, u sajber prostoru, konstantno se boreći sa zemljama poput Rusije ili Kine. Pokušavamo da uradimo sve što možemo kako bismo ih sprečili u krađi naše tehnologije, uticaju na izbore i plasiranju dezinformacija o Sjedinjenim Državama", rekao je on.

Saslušanje pred potvrđivanje postavljenja

Ukoliko njegovo postavljenje bude potvrđeno, Esper će biti prvi sekretar za odbranu, kog je odobrio Senat, otkako se Džim Matis povukao sa te pozicije prošlog decembra.

"Zabrinut sam zato što je Sekretarijat za odbranu ostavljen na način koji nisam video tokom svog mog vremena provedenog na Kapitol hilu", rekao je u utorak Esperu demokratski sentaro Džek Rid, uticajni član Senatovog Komiteta za oružane snage.

Senator Tim Kejn, bivši demokratski gandidat za potpredsednika, svedočio je u korist Esperovog karaktera.

"Većina nas bila je veoma obeshrabljena ostavkom sekretara Matisa i ono čemu smo se nadali je naslednik koji bi mogao da pokaže isti nivo iskrenosti i principijelnosti i želje da ostane nezavisan, čak i u najizazovnijim okolnostima. Verujem da dr Esper ima te osobine", rekao je.