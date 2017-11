Nebinarna osoba Karli Mičel: "To sam što jesam"

Zahvaljujući novom zakonu, stanovnici Kalifornije koji se ne identifikuju kao muškarci ili žene, sada mogu da odaberu treću opciju na svojim vozačkim dozvolama ili izvodima iz matične knjige rođenih. Novinarka Glasa Amerike Dženija Dulo razgovarala je sa stanovnikom Berklija, koji je upravo ta treća opcija, poznata kao rodno nebinarna.

Neki ljudi koji sebe identifikuju kao nebinarne ne koriste lične zamenice on ili ona već množinu - oni. Karli Mičel napravila je knjigu koristeći slike da ilustruje glavnog junaka koji je nebinaran. Ne možete znati da li je u pitanju devojčica ili dečak – upravo tako se Karli osećala od momenta kada su “oni” progovorili.

Karli je rođena kao devojčica, odnosno kako bi rodno nebinarne osobe rekle “dodeljen joj je ženski pol”. Kao dete, više je volela sport, ali u retkim situacijama bi se igrala i sa lutkama. U nekom momentu, Karli je shvatila da se zamenica “oni” ne identifikuje ni sa jednim od polova.

“Kada pričamo o polu ja nikada nisam pripadala jednom ili drugom, što je nezgodno.Vrlo je zbunjujuće za ljude i može čak da izazove da ljudi budu ozlojeđeni ili nasilni prema meni. Ali ne znam šta da vam kažem – ja sam to što jesam”.

Kao tinejdžer Karli je uzimala ženske hormone iz medicinskih razloga, zatim je razmišljala i o uzimanju testosterone, kako bi unapredila svoju muškost – sve u nameri da se uklopi. Međutim, jedini rezultat bio je da je Karli postajala sve više depresivna.

“To je bezveze, nije lako biti deo društva, u kojem si rođen kao jedna osoba, a ne identifikuješ se sa telom u kojem se nalaziš i onda opet imaš ljude koji kažu: ‘Prihvati to!’. Mislim da je biti ljudsko biće veoma neprijatno”.

Danas, u svojoj 37. godini, Karli je sportski tip i voli sport, ali istvremeno je osetljiva i ima umetnički duh. Međutim, rodno nebinarne osobe ponekad umeju da stvore konfuziju drugima.

“Bilo je toplo, mislim da je bio jul ili avgust. Ako se dobro sećam klima u teretani je bila pokvarena i svi oni kojima je ‘dodeljen muški pol’ svukli su svoje majice i tako vežbali. Tada sam pomislila da i sama skinem majicu, što sam na kraju i uradila. Malo po malo došlo je do toga da me je policija ispratila iz teretane. Vlasnik je rekao da mi je dozvoljeno da se vratim samo ako obratim pažnju na svoje ponašanje – mislim da je tako rekao. Što znači – igraj po pravilima svog pola, koji mi je i dodeljen. A to nije moj pol”.

Karli veruje da je pol zapravo čitav spektar, a ne dve suprotne opcije. Novi zakon u Kaliforniji odražava upravo to – pravo rodno nebinarnim osobama da poseduju zvanični dokument, kojim se određuju onako kako sami sebe doživljavaju.