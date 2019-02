Kada će Srbija tražiti od Rusije da joj izruči Mirjanu Marković?

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pozvao je u ponedeljak Vladu Srbije i sve nadležne državne organe da javnosti saopšte kada će konačno zatražiti izručenje supruge bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića i liderke Jugoslovenske levice Mirjane Marković iz Rusije, u koju se krije od februara 2003. godine.

"Mirjana Marković već punih 16 godina izbegava pravdu u Srbiji voljom i dopuštenjem nadležnih organa u Rusiji. Ako su Srbija i Rusija zaista bliske i bratske zemlje, kako je moguće i dokle će biti moguće da zvanična Moskva od 2008. pruža azil osobi za kojom je naša zemlja odavno raspisala Interpolovu poternicu, a koja je u junu osuđena u odsustvu na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom dodele stana", upitao je Čanak u saopštenju.

Mirjana Marković bi mogla da objasni nadležnim organima Srbije "puno toga" i o iznošenju novca iz zemllje, švercu cigareta, ratovima i paravojskama, pljačkama društvene imovine i hiperinflaciji, kao i o političkoj pozadini ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, atentata na Vuka Draškovića, progonu političkih protivnika i izbornim manipulacijama.

Dodao je da je činjenica da je to pitanje ruskim zvaničnicima trebalo da postave sve vlade, ali je kazao da to ne amnestira aktuelnu vlast od obaveze da to učini.