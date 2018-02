Junker u Beogradu: Ne želimo da uvozimo nestabilnost

U Beograd je u ponedeljak uveče doputovao predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker, koji je posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio da nije došao da Srbiji drži lekcije, jer kako je rekao, Srbija zna put ka budućnosti.

Datum pristupanja Evropskoj uniji ne zavisi od Brisela, već od Beograda, poručio je večeras predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker i dodao da je Srbija je prešla impresivan deo puta ka EU, ali da mora da reši probleme u oblasti vladavine prava i pravosuđa i postigne pravno obavezujući sporazum sa Kosovom.

Posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučiće, Junker je istakao da o karakteru sporazuma treba da odluče Beograd i Priština, a ne Brisel, i ponovio da EU ne može da primi u članstvo zemlje koje nisu rešile bilateralne sporove, jer ne želi da "uveze nestabilnost".

Govoreći o pristupanju Uniji, Junker je rekao da 2025. godina nije obećanje, već ohrabrenje i moguća godina ulaska u EU.

"Ja sam oduvek smatrao da Zapadni Balkan i Srbija moraju biti deo EU. Bez njih ona nije kompletna. I moram reći da Evropska unija nije ekskluzivno vlasništvo sadašnjih država članica, već i druge evropske zemlje imaju želju da pristupe s pravom Uniji. Naravno, taj proces pristupanja i integrisanja u evropske institucije temelji se na zaslugama svakog kandidata", rekao je predsednik EK.

I Aleksandar Vučić je, posle sastanka sa Junkerom, upozorio da 2025. godina nije sigurna, već godina u kojoj bi Srbija, ukoliko sve uradi kako treba, mogla da postane članica Unije.

Po oceni Aleksandra Vučića pronalaženje pravno valjanog sporazuma sa Prištinom je najteža prepreka na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.

Takođe, on je rekao da većina članica očekuje sporazum koji bi vodio ka tome da Kosovo postane članica UN i drugih međunarodnih organizacija, ali da pet zemalja EU i Srbija to ne žele.

"Imao sam veoma otvoren razgovor sa Žan Klod Junkerom i sa Johanesom Hanom, kojeg takođe smatram iskrenim prijateljem i Srbije, i celog regiona, o odnosima između Beograda i Prištine. O tome šta je to što mi možemo, i šta je to što je potrebno da mi uradimo da bismo bili deo porodice evropskih naroda i znamo da su pred nama teški zadaci. Da li ćemo mi kao društvo moći da razumemo sve to, i šta ćemo izabrato kao cilj u budućnosti, to je naše unutrašnje pitanje", istakao je Vučić.

A povodom novinarskog pitanja upućenog Aleksandru Vučiću da li se slaže sa izjavom ministra Ivice Dačića da "nećemo zbog EU izvršiti harakiri", Junker je rekao da Unija neće tražiti od ministra inostranih poslova da izvrši harakiri. "Mi želimo da imamo dobru saradnju sa prijateljima iz Srbije", poručio je Junker i istakao da prošlost postoji, ali da je potrebno izvući pouke iz nje.