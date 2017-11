Junker: Srbija i CG će u EU pre 2025. godine

Iako u Evropskoj komisiji nerado govore o datumima i rokovima za prijem novih članica, danas je predsjednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker napravio izuzetak. Na direktno pitanje da li očekuje da će u skladu sa njegovom vizijom Unije, Srbija i Crna Gora postati prve nove članice EU i to do 2025. godine, on je kratko odgovorio - "Srbiju i Crnu Goru nisam pominjao u svome govoru o stanju EU, ali one jesu pomenute u Programu rada Evropske komisije. Vjerujem da će te dvije zemlje postati članice EU prije 2025. godine."