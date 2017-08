Junker: NE populizmu

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker obracjajući se u Briselu evropskim ambasadorima, pozvao Evropljane na jedinstvo, a ostatak svijeta na stvaranje obostrano korisnih trgovinskih veza, odbacujući populizam, bilo da on dolazi sa desna ili lijeva.



Evropska mašinerija se, nakon ljetnje pauze, polako pokreće- dajući smjernice ambasadorima Unije širom svijeta, okupljenim danas u Briselu, prvi čovjek izvršne vlasti se osvrnuo na dugu i nezavršenu

borbu sa populizmom u Evropi koji, a na to redovno ukazuju sa evropskog vrha, najviše štete donosi onima koji povjeruju u populistička rješenja.



"Moramo reći NE svakoj vrsti populizma bilo da dolazi sa desna ili lijeva. Ne smijemo slijediti njihovu logiku jer ćemo tako i sami postati populisti. Moramo odbiti fašizam i anti-semitizam i suočiti se sa snagama koje su nanijele toliko zla Evropljanima.", rekao je Žan Klod Junker.



"Ja lično, upravo dolazim sa odmora u Tirolu u Austriji. Prije sam išao u Tešin u Švicarskoj ali od kako su počeli da glasaju za krajnju desnicu, više ne idem tamo", kaže Junker, vidno zadovoljan činjenicom da populisti nisu uspjeli na izborima u nekoliko ključnih evropskih država i da je, uprkos snažnom populističkom talasu I Bregzitu, ideja EU dobila na zamahu, kao i pokazatelji ekonomskog

rasta, investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Evropa, medjutim, ne smije izgubiti ovaj dragocjeni trenutak, neohodne su joj nove prespektive, sporazumi sa ostatkom svijeta.



"Neophodni su nam trgovinski sporazumi, poput sporazuma sa Kanadom, bilo je dosta diskusija oko sličnog sporazuma sa Amerikom a namjera nam je da nastavimo tim putem- radimo na trgovinskim sporazumima sa Australijom, Novim Zelandom i drugima. Krajem vijeka Evropa će predstavljati tek izmedju četiri i pet procenata svjetske populacije. Gubimo na važnosti na svaki način i Evropljani nisu svjesni toga. Jedino što možemo reći je da smo zajedno jači nego da smo svako za sebe. Dakle, nije vrijeme za razilaženje, već jedinstvo, bez jedinstva nećemo više biti u stanju da utičemo na medjunarodnom planu."



Marta ove godine Evropska komisija je predstavila "bijeli papir" gledišta o budućnosti Unije, ponudivši šest mogućih scenarija. Danas je predsjednik Komisije odbacio prvi scenarj koji predvidja vraćanje na ekonomsku zajednicu." Unija je više od ekonomije, više od slobodnog tržišta", rekao je Junker.



Kada je riječ o Bregzitu, on, poput šefa evropskog tima za pregovore, Barnijea, izražava zabrinutost tokom pregovora o razilasku ukazujući da prijedlozi britanske strane, dokumenti koji pojašnjavaju vidjenje

Londona o ključnim elementima pregovora, nisu dorečeni i ne predstavljaju zadovoljavajuću osnovu za pregovore.