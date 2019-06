Jovanović: Nisam se uplašio, nastavljam borbu

Čelnici opozicionog Saveza za Srbiju ocenili su da je današnje privođenje potpredsednika Narodne stranke i šefa odborničke grupe SZS u Skupštini Beograda Nikole Jovanovića nastavak pritisaka i pokušaj zastrašivanja političkih neistomišljenika.

Lideri Saveza za Srbiju su poručili da se niko u tom opozicionom bloku nije uplašio, a sam Jovanović je ocenio da je njegovo privođenje u policiju zapravo pokušaj da se zaplaši njegova supruga i sve maloletne ćerke:

"Policija je podnela prijavu protiv mene bez ijednog dokaza, Tužilaštvo je izdalo nalog za saslušanje bez ijednog dokaza. Svi znaju da je to smešna stvar, da je proces montiran, ali to ih nije sprečilo da mi probude ćerke. To je zapravo bio udar na moju porodicu jer mislim da oni znaju da me ne mogu upašiti", rekao je Jovanović na konferenciju za medije održanoj u ponedeljak.

Jovanović je ispričao i kako ga je policija jutros privela prvo u zemunsku policiju, odakle je prebačen u stanicu u Bulevaru despota Stefana, a zatim maricom u Osnovno javno tužilaštvu u Pančevu.

Jovanović je najavio da već sutra nastavlja borbu u Skupštini Beograda, a predsedavajući Saveza za Srbiju Janko Veselinović je pozvao građane na borbu za demokratsko društvo, ali na demokratski način:

"Mi ne pristajemo, niti prihvatamo bilo kakve pretnje, ucene, bilo kakvo zastrašivanje. Mi moramo dodatno da zbijemo redove - i kao opozocija, i kao građani, pobunjeni narod, kako bi stali ovom zlu na put", istakao je Veselinović.

U prvim reakcijama na ovaj događaj, Građanski demokratski forum je ocenio da je ovakav odnos vlasti prema opoziciji deo pritiska na neistomišljenike, a privođenje Jovanovića je, ističu u Forumu, još besmislenije kada se zna da su mnogi stvarni izgrednici i prekršioci zakona ostali van domašaja pravde.

Oglasio se i beogradski odbor vladajuće SNS - "niko nije iznad zakona" i "nikoga partijska knjižica bilo koje stranke neće abolirati ukoliko se ogrešio o zakon" - ističe se u saopštenju naprednjaka.