Jokić: CG odlučuje o slanju vojnika, bez razgovora o NATO bazama

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Ljubiša Jokić, počeo je zvaničnu posjetu Sjedinjenim Državama, prvu od kako je Crna Gora postala članica NATO-a. U Pentagonu se u ponedeljak sastaje sa načelnikom Združenog generalštaba američke vojske Džozefom Danfordom, već je razgovarao i sa senatorkom iz Mejna Suzan Kolins.

U razgovoru za Glas Amerike, uoči susreta sa Danfordom, Jokić je rekao da susret sa načelnikom združenog Generalštaba američke vojske pokazuje koliko je važan strateški partnerski odnos dvije zemlje i koliko je snažna podrška američkih oružanih snaga integracionim procesima u Crnoj Gori.

Na pitanje šta će u budućnosti biti obaveze crnogorske vojske u Alijansi i da li se od nje očekuje da šalje veći broj vojnika u Avganistan, Jokić je rekao da će donošenje odluke o učešću vojnika u misijama, kao i do sada, biti u nadležnosti Crne Gore.

"Niko nije do sad, pa neće ni u budućnosti, moći da određuje prioritete o tome. To je stvar političkih i vojnih procjena isključivo u Crnoj Gori. Što se tiče Vojske Crne Gore, iako smo punopravna članica NATO-a, naš pravi posao tek predstoji i tek će se završiti punom integracijom svih pripadnika vojske u NATO. To će možda potrajati nekoliko godina, ali je naša namjera da taj posao završimo mnogo ranije", rekao je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore.

Dodao je i da nije bilo razgovora o eventualnom uspostavljanju NATO baza u Crnoj Gori. "Tih razgovora nije bilo do sad i ne vjerujem da će ih biti ubuduće", naglasio je Jokić.

Komentarišući susret sa senatorkom iz Mejna Suzan Kolins, Jokić je rekao da je republikanska članica Kongresa u poslednjih 11 godina bila veliki prijatelj Crne Gore i da joj je u velikoj mjeri pomogla u evroatlantskim integracijama.

"U decembru prošle godine smo obilježili 10 godina uspješne saradnje sa saveznom državom Mejn. Naš zajednički zaključak je da ta saradnja treba da se nastavi i u budućnosti, ne samo na vojnom planu, već i u drugim oblastima", zaključio je Jokić.