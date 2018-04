Merkel, Makron, previranja u kabinetu - tipično burna nedelja za Trampa

Bila je to još jedna istorijska nedelja za predsednika Trampa. Bio je domaćin ključnim američkim saveznicima, francuskom predsedniku Emanuelu Makronu i nemačkoj kancelarki Angel Merkel. Međutim, takođe je morao da prebrodi novu buru u svom kabinetu kao i u aktuelnoj istrazi Rusije, dok FBI intenzivno ispituje aktivnosti njegovog ličnog advokata, Majkla Koena. ​

Predsednik Tramp sastao se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na završetku još jedne aktivne ako ne i haotične nedelje u Beloj kući. Sa entuzijazmom je pozdravio zaključke izveštaja republikanaca u Odboru za obaveštajna pitanja Predstavničkog doma da nisu pronašli dokaze o dosluhu Trampovog izbornog štaba i Rusije.

“To je sjajan izveštaj. Nije bilo dosluha, što sam znao i sam. Nije bilo koordinacije, ničega. To je samo lov na veštice. Nije bilo dosluha sa Rusijom ako možete da poverujete u tu tvrdnju”.

​Nešto ranije, Tramp je učvrstio prijateljstvo sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom tokom formalne državne posete.

“On će biti izvanredan predsednik. Jedan od vaših velikih predsednika i čast mi je što vas nazivam prijateljem.”

Trampov izbor za državnog sekretara Majk Pompeo konačno je potvrđen u Senatu prošle nedelje. Međutim, bilo je i udaraca za predsednika. Roni Džekson se povukao kao njegov kandidat za sekretara za pitanja veterana. A u Kongresu se intenzivno analizira rad šefa Agencije za zaštitu životne sredine Skota Pruita, koji je pod paljbom zbog nepravilne potrošnje vladinih sredstava.

Bila je to još jedna nedelja dramatičnih uspona i padova koji su postali uobičajeni deo života pod 45. predsednikom Amerike, kaže analitičar Džim Kesler.

“Ne mislim da on uživa da funkcioniše u haosu. On stvara haos i to je sada realnost Bele kuće i realnost Vašingtona.”

​Pored istrage Rusije koju sprovodi specijalni tužilac Robert Maler, pravni problemi sa kojima se suočava Trampov lični advokat Majkl Koen nastavljaju da bacaju senku na administraciju.

Džon Fortije, analitičar Centra za dvostranačku politiku u Vašingtonu, podseća:

“Bila je to nedelja uspona i padova. Uvek je veoma uzbudljivo sa Donaldom Trampom ali se cirkuska atmosfera koja prati imenovanja zvaničnika i skandali često vraćaju u igru.”

Tramp se nada da će dobre vesti o unapređenju odnosa Severne i Južne Koreje i njegovo prijateljstvo sa Makronom zaseniti neuspehe, kaže Džim Kesler.

“Tramp uživa u svom odnosu sa Makronom a Makron se uzdigao na svetskoj sceni. Zato je na neki način ovo bila dobra nedelja za Donalda Trampa uprkos svim lošim stvarima koje mu se događaju.”

Večiti zabavljač, Tramp je izdvojio vreme i da povede u obilazak decu novinara koji prate Belu kuću. Bio je to podsetnik da ovaj predsednik uživa i da bude u centru pažnje u centru političke oluje.