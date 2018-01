Jevtić: Prepreka za povratak raseljenih Srba sa Kosova - uzurpirana imovina

Potpredsednik Vlade Kosova Dalibor Jevtić rekaoje u intervju za Glas Amerike da Sprska lista neće glasati za tranformaciju Bezbednosnih snaga u Oružane snage Kosova, a da će po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom biti uzdržana. Jevtić, koji je i ministar za povratak i zajednice, kaže da je trenutno 4.000 raseljenih Srba izrazilo želju da se vrati na Kosovo.

Glas Amerike: Za nešto više od četiri meseca biće punih pet godina od kako je postignut Briselski Sporazum gde se 6 od 15 tačaka odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština. Ona još uvek nije formirana, niti postoje konkretni koraci u tom pravcu. Kakve su šanse da ona bude formirana u ovoj 2018. godini?

Jevtić: Više puta sam istakao činjenicu da su, ja bih rekao, u ovom trenutku samo politički izgovori za neformiranje ili za neuspostavljanje ZSO. Uzimajući u obzir sve što se dešavalo mislim da bi bilo neodgovorno da i sada licitiramo bilo kakvim datumima, ali su negde očekivanja da se u toku 2018. godine konačno uspostavi ZSO. Ono što je trenutno problem jeste da mi inistiramo da to bude urađeno na način kako je to potpisano u Briselu, dok Vlada Kosova želi da to uradi na način kako je Ustavni sud na kraju tumačio sam postignuti Sporazum. Međutim poražavajuća je činjenica i nedopustivo je da se skoro pet godina od potpisivanja Sporazuma ništa nije desilo. Još jednom želim da podsetim na činjenicu da je Sporazum ratifikovan u skupštini Kosova, što znači da je on iznad Ustava i Zakona Kosova.

Glas Amerike: Pojedini političari tvrde da će Kosovo dobiti jos desetak novih opština, među kojima će biti i onih sa većinskim srpskim stanovništvom. Da li je to tačno i ako jeste, koje će to nove srpske opštine biti?

Jevtić: Dakle, postoji inicijativa. Još uvek ništa nije u proceduri da bi mogli da tvrdimo kada će se to i dogoditi. Ali da, postoji inicijativa za formiranjem novih opština i srpskom većinom, kao što je Plemetina - Prilužje. Zatim opština sa većinom koju čine Bošnjaci, to je opština Rečane, takođe zahtev se odnosi i na, ja ne bih rekao formiranje nove opštine, već povratak na ono što jeste nekad bilo - to je opština Gora i još nekoliko opština koje će činiti albanska većina. Dakle, taj broj nije 10, ali negde oko pet, šest opština po mojim nekim informacijama koje trebaju da se formiraju kao nove opštine na Kosovu.

Glas Amerike: Kakvo je interesovanje raseljenih za povratak na Kosovo i koji broj povratnika očekujete u ovoj godini?

Jevtić: Ono što je interesantno jeste da interesovanje zavisi i od nekih događaja, pa tako hapšenjem Bogdana Mitrovića mi smo imali pad interesovanja, ne samo za povratak, nego generalno smo imali probleme, sve je manje onih raseljenih koji su želeli čak i da u okviru naših projekata posećuju svoja imanja i kuće. Nakon tog događaja, ali i ono što je nezvanični podatak UNCHR-a jeste da 4.000 raseljenih Srba u ovom trenutku želi da se vrati na Kosovo. Cilj Ministarstva za zajednice i povratak jeste da taj broj vratimo u što kraćem roku, to će zavisiti, naravno, od finansijskih sredstava i nekih drugih preduslova, ali nam je cilj u 2018. godini da vratimo što veći broj - da on ne bude ispod 1.000.

Glas Amerike: Koje su glavne prepreke za povratak raseljenih?

Jevtić: Pre svega pitanje uzurpirane imovine. Svakako da i ekonomija ima veliki uticaj, u nekim delovima Kosova je to pitanje bezbednosti. Dakle, sve ovo u zavisnosti od toga odakle su ljudi raseljeni utiče na povatak. I sama činjenica da u posebno urabanim sredinama mi nemamo dovoljno dobrih uslova za povratak, poput obrazovanja i tako dalje, utičnu na krajnju odluku nekoga da se vrati.

Glas Amerike: Premijer Kosova je najavio da će uskoro u ovoj godini biti rešen problem oko demarkacije sa Crnom Gorom i da će biti izvršena Transformacija Kosovskih bezbednosnih snaga u Oružane snage Kosova. Kako ce Srbi glasati o ovoim pitanjima?

Jevtić: Srpska lista ima vrlo jasan stav po pitanju transformacije, odnosno onoga što se naziva formiranje Vojske Kosova. Mi nećemo glasati za formiranje Vojske Kosova. Što se tiče demarkacije granice sa Crnom Gorom i po tom pitanju smo više puta istakli naš stav i do sada smo u Vladi glasali uzdržano. Ovo pitanje je problem unutar albanske zajednice i ako dođe to na dnevni red mi ćemo i dalje biti uzdržani.