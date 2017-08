Legendarni komiccar Dzeri Luis preminuo u 92 godini zzivota

Legendarni američki komičar Džeri Luis preminuo je u 92. godini života. On je na filmu često bio partner pokojnog Dina Martina.

Tokom vrhunca njihove popularnosti Martin i Luis su bili glavni u noćnim klubovima, na radiju i potom po popularnosti i zaradi koje su ostvarili njihovi filmovi. Njihov lepršavi, komični stil je bio najveći magnet za bioskopsku publiku od 1950. do 1956.

Pošto su se njih dvojica razišli, Luis je i dalje bio broj jedan kod publike do sredine 1960.tih zahvaljujući filmovima poput The Bellboy iz 1960. i The Nutty Professor iz 1963. Kao najveća zvezda kuće Paramaunt uživao je kreativnu slobodu i mogao da igra u filmovima koje je sam želeo da snimi.

Luis je takodje bio poznat čitavih pedeset godina zbog borbe protiv Mišićne distrofije. On je, naime, kao domaćin, putem redovnih prikupljanja sredstava na Dan Rada, od 1955. do 2011. prikupio gotovo dve ipo milijarde dolara za borbu protiv te bolesti.