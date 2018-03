Janjić: Vučićeva dramatizacija priče o ZSO vešt politički manevar

Posle Moskve i Berlina, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je i Ameriku, gde se između ostalog sastao i sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom. O tome da li je reč o diplomatskoj uvertiri pred sutrašnji susret sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem u Briselu, ili priprema za još veće događaje razgovarali smo sa predsednikom Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušanom Janjićem.

Pred susret sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem u petak u Briselu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Njujorka poručio da je pozicija Srbije teška, da je očekivao veće razumevanje za Srbiju, kao i da će dati sve od sebe da štiti interese Srbije i zemlju izvuče iz ove pozicije.

Sa druge strane, prvi čovek Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da je dramatizacija priče o Zajednici srpskih opština vešt politički manevar i da je sada pozicija Aleksandra Vučića daleko jednostavnija nego ranije.

"Sa jedne strane mu je mnogo lakše, iako on to ume da predstavi i vrlo uspešno da dramatizuje. Jer je sada broj opcija sužen na realnost, a on je stalno govorio da želi realnost. Sad je sve suženo, put normalizacije je put rešavanja kosovskog problema u ovoj fazi. Ne treba da se opterećuje više istorijskom misijom konačnog rešenja i sad može da se fokusira na ono što se zove - šta je ta dobit koja nije teritorija, koju Srbija može da ima, a šta je više od ZSO", kaže Janjić.

Po mišljenju Dušana Janjića, put u Ameriku, kao i nedavni susreti sa Angelom Merkel i drugim evropskim zvaničnicima, kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića su raspršili nade u mogućnost razmene teritorije i razgraničenje. Kako je i sam Vučić poručio iz Amerike, za Zapadne zemlje je priča o teritoriji Kosova stvar koja je završena priznanjem nezavisnosti.

"Možda su poverovali da će moći da postignu dogovor - mirna promena granica, zauzvrat odmah priznanje Kosova. To je ono što se krije od javnosti Srbije. I što ljudi koji hoće sebe da predstave kao najveće patriote i nacionaliste, neće da kažu. Da je razmena teritorija put da se prizna Kosovo. Oni su navodno protiv priznanja Kosova, ali hteli bi što pre da završe tu priču. I mislim da je, donekle, i Vučić deo toga", smatra prvi čovek Foruma za etničke odnose.

A posle jučerašnjeg demantija njegove informacije da danas u Srbiju dolazi visoka delegacija Nemačke koja donosi plan za Kosovo i koncept pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, Janjić kaže da je u toj vesti praktično netačno jedino to da danas dolazi delegacija iz Berlina.

Oni sigurno uskoro dolaze, kaže u izjavi za Glas Amerike Dušan Janjić.

"Njena sekcija pri Ministarstvu spoljnih poslova za Zapadni Balkan - oni jednostavno rade na toj strategiji, tačkama, kako oni to zovu, svoje politike prema Zapadnom Balkanu. I unutar toga rade i na jednom pretpostavljenom modelu kako će se završiti, kako će početi i kako će se završiti nova faza Briselskog dijaloga", kaže Janjić.

Kako god da se završe razgovori Vučića i Tačija u Briselu, vrlo izvesno je da se mnogo toga sprema i kuva iza diplomatskih kulisa, kako bi se dijalog Beograda i Prištine nastavio i u skorije vreme doveo do nekog ishoda. Otvoreno je pitanje da li Vučića na tom putu čekaju veća iskušenja na međunarodnom ili unutrašnjem planu.