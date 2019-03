Jakšić: Hejla čeka teži posao u Beogradu

Pred sutrašnji dolazak visokog američkog zvaničnika Dejvida Hejla na Balkan, novinar i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ističe da posetu američkog podsekretara za političke poslove treba posmatrati u kontekstu politike koju Sjedinjene Američke Države vode još sredine 2017. godine.

Jakšić podseća da je tada američki zvaničnik Brajan Hojt Ji najavio da će 2018-te biti rešen makedonsko-grčki spor, kao i da će kosovski konflikt biti okončan ove godine.

Videćemo da li će se i ovo drugo dogoditi, kaže Jakšić za Glas Amerike i ocenjuje da će Hejl imati mnogo lakši posao u Prištini nego u Beogradu:

"Teži deo je u Beogradu, jer u Beogradu treba nešto omogućiti da bi predsednik Vučić mogao da izađe pred javnost i da kaže - mi smo nešto dobili. Jer je jasno da rešenja kosovoskog problema nema ukoliko lideri i u Beogradu, i u Prištini sopstvenim javnostima ne prikažu dogovor kao dobitak", ističe Jakšić i dodaje:

"Ja mislim da za Beograd, ono što je neki maksimum, a što je realno, je da se dobije zajednica srpskih opština koja bi funkcionisala, a koja ne remeti ustavni poredak Republike Kosovo. I da Beograd može da prođe bez formalnog priznavanja nezavisnosti Kosova, ali da odustane od blokade Kosova i njenog članstva u raznim međunarodnim institucijama, uključujući i Ujedinjenje nacije", ističe Jakšić u razgovoru za Glas Amerike.

Jakšić ističe da je kosovski problem praktično dignut na najviši nivo kada je predsednik Amerike Donald Tramp poslao pisma predsednicima Kosova i Srbije. A na pitanj da li očekuje da će kosovski problem biti rešavan i razmenom teritorije, Jakšić kaže:

"Imam utisak da se ideja razgraničenja, teritorijalnih korekcija, promene granica - kako god to nazivali, odvija na jednom nivou mnogo višem nego veliki broj aktera što je sa tim upoznat. Čak bih mogao da kažem da mislim da ni američkim ambasadori u Beogradu i Prištini nisu do kraja upoznati sa onim kako taj proces ide. Lično nemam ništa protiv toga da li će tajna diplomatija završiti ovaj problem - bitno je da se kosovski problem jedanput stavi ad akta, jer on je majka svih problema u Srbiji. I njene unutrašnje politike, i njene spoljna politike", kaže Jakšić.

Po mišljenju Boška Jakšića, EU se pokazala impotentnom da reši odnose Grčke i Makedonije, ništa nije učinila da BiH postane funkcionalna država, a briselski dijalog već godinama traljavo ide. To je, kaže na kraju Boško Jakšić omogućilo povratak Moskve u igru, a i zatim pojačano angažovanje Amerike u regionu, pa i dolazak Dejvida Hejla.