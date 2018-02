Inovativne startap kompanije predstavljene u Izraelu

Izraelski investitor Džon Medved pre pet godina je osnovao “OurCrowd”, platformu koja omogućava zainteresovanima da kupuju najnovije i najinovativnije tehnološke startapove na svetu. Neki od najinteresantnijih novih proizvoda predstavljeni su na nedavnom samitu investitora u Jerusalimu.

Džon Medved je čovek iza “OurCrowd”-a, investicione platforme preko koje ljudi mogu da kupuju tehnološke startap kompanije.

“Zato što danas svako želi da uloži u startap, gledate svoje hartije od vrednosti, gledate kamatne stope, želite nešto što neće biti u korelaciji i na čemu ćete dosta da zaradite. Svi žele startap, ali kako to uraditi?”

Jedan tehnološki sektor koji dosta obećava je mesto gde se ukrštaju tehnologija i zdravstvena industrija.

“Ono što počinje da se dešava je spajanje digitalnog zdravlja, veštačke inteligencije i svi visokotehnološki proizvodi koji su se ranije koristili u kompjuterskoj industriji, sada su stigli u industriju zdravstvene nege i to ima uticaj, ne samo na dijagnozu pacijenata već i na to kako se tretiraju ljudi i to je ogromna revolucija”, ističe lekar Moris Laster iz kompanije "OurCrowd".

Memik je novi instrument u robotičkoj hirurgiji.

“Memik je osnovao Dvir Koen, koji je godinama radio u vojsci gde je razvijao zmije dronove, odnosno dronove koji ulaze u zgrade a izgledaju kao zmije, i on je od te tehnologije napravio nešto fantastično; napravio je hirurški uređaj za laparoskopiju, koji je specifično napravljen na ginekološku hirurgiju. Dakle, ove ruke mogu da se koriste za ginekološku hirurgiju”, objašnjava Laster.

Još jedan tehnološki sektor koji se ubrzano razvija, koristi se za borbu protiv globalnog zagrevanja i štednje novca.

“Napravili smo čitav sistem koji isisava vazduh iz zgrade, čisti ga uz pomoć ovih materijala i vraća ga nazad u zgradu. Ovi materijali dakle omogućavaju čišćenje vazduha, što znači da imate bolji kvalitet vazduha i naravno ekonomsku dobrobit”, navodi Uri Meirav iz kompanije “ENVERID”.

Još jedan pobednik na “OurCrowd”-u je Airbotic, potpuno automatizovani dron, za koji su investitori ubeđeni da predstavlja budućnost tehnologije bespilotnih letelica.