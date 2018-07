Izraelski predsednik prvi put u Beogradu

Predsednik Izraela Ruven Rivlin izjavio je u Beogradu da je zadovoljan stanjem diplomatskih i ekonomskih odnosa Srbije i Izraela, da je ponosan na činjenicu da je on prvi predsednik Izraela u poseti Srbiji i da je pozvao predsednika Aleksandra Vučića da poseti Jerusalim.

Predsednik Rivlin u Beograd je stigao iz Hrvatske, gde je sa predsednicom Kolindom Grabar Kitarović posetio nekadašnji ustaški logor smrti Jasenovac.

Zahvalivši se na dobrodošlici u Srbiji, Rivlin je podsetio da dva naroda imaju mnogo toga zajedničkog.

“I jedni i drugi smo se suočavali a i dalje se borimo sa potrebom da zaštitimo našu nezavisnost protiv onih koji su veći nego što smo mi sami. Prošle godine obeležili smo 25 godina od uspostavljanaj diplomatskih odnosa, ali naše prijateljstvo seže mnogo dalje,” rekao je Rivlin.

On je dodao da su se tokom razgovora on i Vučić složili da se formira zajednička ekonomska komisija, a izražena je i namera da se potpiše sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i to u što skorijoj budućnosti.

Rivlin je kazao i da je Izrael "svestan patnje koje je srpski narod iskusio" i da dva naroda imaju "mnogo zajedničkog, a i dalje se bore da zaštite nezavisnost od onih koji su veći".

“Uskoro se obeležava 25 godina od kad su Srbija i Izrael obnovili diplomatske odnose, ali naše prijateljstvo traje duže. Jevrejska zajednica na Balkanu i u Srbiji seže 2000 godina u prošlost. Gledamo u budućnost ali istorija, i dobra i strašna, se ne sme i ne može zaboraviti,”rekao je Rivlin.

Smatra da mladi naraštaji treba da nauče o strašnim pričama iz tih vremena i izrazio zahvalnost Vučiću na donošenju Zakona o restituciji.

"Veoma cenimo to, jer to govori o vrednostima, to je moralan zakon koji može da posluži kao model drugim zemljama,” kaže on.

Rivlin dodaje da je jevrejska zajednica u Srbiji mala ali živa i da predstavlja most između dva naroda.

"Kasnije tokom dana ćemo otvoriti ulicu Teodora Hercla, osnivača modernog ciniozma. To je primer zajedničke prošlosti, ali i zajedničke sadašnjosti i budućih odnosa,” zaključio je Rivlin koji boravio u jednodnevnoj poseti Srbiji.

Jedna ulica u Zemunu od danas nosi ime po austrijskom publicisti jevrejskog porekla Teodoru Herclu, prema odluci odbornika Skupštine grada Beograda. Hercl bio austrijski novinar, pisac i dramaturg jevrejskog porekla, koji je u svetskoj istoriji poznat kao otac ideje modernog Izraela, njegova porodica živela je upravo u centru Zemuna i njihova kuća i danas postoji u tom delu Beograda. Inicijativa da ulica dobije naziv po Herclu potekla je od Ambasade Izraela u Beogradu.