Izgradnja odnosa SAD i Rusije mora da se nastavi

Uoči veoma očekivanog kongresnog pretresa na kojem će svedočiti smenjeni direktor Federalnog istražnog biroa, Džejms Komi, državni sekretar Reks Tilerson kaže da je predsednik Doland Tramp tražio od njega da nastavi da radi na ponovnoj izgradnji američkih odnosa sa Rusijom, i ne dozvoli da uzburkanost koja okružuje tekuću istragu mešanja Rusije u američke izbore poremete njegov rad.

Pitanja o istrazi moguće saradnje Trampovog izbornog štaba i Rusije radi mešanja u američke predsedničke izbore 2016. pratila su državnog sekretara Tilersona sve do Novog Zelanda.

Tilerson je rekao da je predsednik tražio od njega da ostane fokusiran na ponovnu izgradnju poverenja sa Moskvom, koje je, kako je istakao, na niskom nivou.

“Predsednik je bio jasan kad mi je rekao - ‘Ne dozvoli da te ono što se dešava ovde u političkoj areni spreči da obavljaš zadatak koji moraš da obaviš u pogledu tih odnosa’ i bio je prilično jasan kada mi je rekao da nastavim bilo kojim tempom u onim oblastima, u kojima smatram da možemo da ostvarimo napredak”, izjavio je Tilerson.

U Vašingtonu, portparolka Stejt departmenta, Heder Nuert, rekla je da je borba protiv Islamske države jedna od oblasti u kojima Sjedinjene Države i Rusija mogu da saradjuju.

“Identifikovaćemo oblasti od zajedničkog interesa u kojima možemo da saradjujemo, ali je važno znati da ćemo, u oblastima u kojima ne zastupamo isti stav sa Rusijom, nastaviti da branimo naše interese, naše vrednosti i vrednosti naših partnera", rekla je Nuert.

Medjutim, potencijalno eksplozivne istrage bi mogle da otežaju Tilersonu da postigne napredak sa Rusijom.

“Mislim da on može da proba, ali je moja procena da to politički neće biti realistično. I do izvesne mere, postoji ovaj oblak koji se nadvio nad administacijom po pitanju odnosa sa Rusijom. Rekao bih da su za veliki deo toga krivi sam predsednik i Bela kuća, jer su se odnosili prema tim problemima na način koji sugeriše da pokušavaju nešto da sakriju", smatra Stiven Pajfer iz Instituta Brukings.

On je rekao da bi za bilo kakvo realno poboljšanje američko-ruskih odnosa bila potrebna velika promena politike Moskve prema Ukrajini od strane ruskog predsednika Vladimira Putina.