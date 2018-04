Izbori u CG: Đukanović favorit, ali samo u prvom krugu

Predizborna kampanja za predsjednika Crne Gore ulazi u posljednju sedmicu. Izbori će se održati u nedjelju, a predsjednički kandidati šalju svoje poruke u kojima, smatraju analitičari, ne nude posebne novine.

Milo Đukanović, kandidat vlasti, Mladen Bojanić, kandidat većeg dijela opozicije i Draginja Vuksanović, kandidatkinja SDP i Demosa, favoriti su uoči nedjeljnih izbora i sva je prilika da će raspored njihovih glasova odlučiti hoće li biti drugog izbornog kruga. Preostala četiri kandidata – Marko Milačić, Hazbija Kalač, Vasilije Miličković i Dobrilo Dedeić, teško mogu računati na ozbiljniji plasman, tvrde analitičari.

Računica je jednostavna: najveću podršku, sudeći po svemu, ima kandidat DPS-a, dugogodišnji premijer, a u jednom mandatu i predsjednik Crne Gore, čovjek koji na političkoj sceni 'traje' već 29 godina Milo Đukanović. No, pitanje je hoće li ta podrška biti dovoljna za pobjedu već u prvom krugu. Ako je Đukanovićeva popularnost ravna snazi njegove partije, onda će mu za pobjedu nedostajati između pet i 10 procenata glasova. No, podržale su ga stranke manjina, kako on voli reći, tradicionalni saveznici, pa mu to daje nadu da će dobiti glasove njihovih pristalica.

Ipak, Đukanović je u kampanji više puta apelovao na članove SDP, stranke sa kojom je njegov DPS 17 godina vodio državu, da ne glasaju za svoju kandidatkinju Draginju Vuksanović, već za njega, upravo zato da se glasovi ne bi rasipali.

Vuksanovićka, pak, o Đukanoviću govori u veoma lošem kontekstu, optužujući ga za ekonomsko posrnuće Crne Gore, promašene privatizacije, poharu državne imovine, cvjetanje kriminala i korupcije.

Prva žena, kandidat za predsjednika, imala je veoma kvalitetnu kampanju, a njen jedini hendikep, saglasni su analitičari, jeste taj što je predložila stranka koja ima hipoteku dugogodišnjeg učešća u vlasti i aminovanja upravo onih odluka zbog kojih sada optužuju Đukanovića.

S druge strane, kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić, svoju kampanju vodi na način koji nije očekivan. Lidera stranaka koje su mu dale podršku skoro da i nema na njegovim promocijama, a procurile su i brojne razmirice između njih, posebno zbog Bojanićeve želje da bude samostalan i ne slijedi njihova uputstva. Mediji pišu da se čak lider Demokrata, druge po snazi stranke koja mu je dala podršku, zbog nesporazuma neće pojavljivati na Bojanićevim završnim konvencijama. Drugi opet kažu da je Bojanićeva kampanja mlaka i neubjedljiva, pa postavljaju pitanje koliko su opozicionari zaista pogodili sa izborom kandidata.

Sve će, ipak, biti neizvjesno ako Đukanović ne pobijedi u prvom krugu. U tom slučaju, glasači kompletne opozicije u drugom bi se krugi mogli homogenizovati, a tada već niko ne može sa izvjesnošću prognozirati razultat izbora.

Ostala je, dakle, još jedna sedmica za velike, završne skupove, a Crna Gora će u nedjelju, ili sedmicu kasnije, nakon 15 godina predsjednikovanja Filipa Vujanovića, dobiti novog prvog čovjeka države.