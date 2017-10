Istraživanje BIRN-a: Sa Krka poleće američko oružje za Bliski istok?

Portal Balkan insajt, regionalne Balkanske istraživačke mreže (BIRN), objavio je priču u kojoj tvrde da na aerodrom "Rijeka", na hrvatskom ostrvu Krk, od maja sleću avioni koji navodno prenose oružje i municiju na ratišta Bliskog istoka.

Autori tvrde da su tokom poslednjih šest meseci istražvanja i posmatranja pobrojali 14 teretnih letova, za koje misle da su prenosili oružje. Deset letova bilo je od maja sa aerodroma "Rijeka" na Krku ka američkoj bazi Al Udeid u Kataru.

Američki Pentagon je, prema tvrdnji istraživačke grupe, svoje polazište sa kog šalje oružje u Siriju i druga odredišta na Bliskom istoku prebacio na hrvatski aerodrom, nakon što su vlasti SAD morale da odustanu od ranijeg prevoza iz američkih vojnih baza u Nemačkoj, pošto su u toj zemlji pokrenute istrage da li takve operacije krše nemačke zakone.

Jedan od autora teksta, BIRN-ov Lorenc Marzok potvrdio je gostujući na reginalnoj N1 televiziji da su novinari-istraživači otkrili da je aerodrom na Krku postao važno središte prevoza oružja i municije za Bliski istok.

"Donedavno je jedno od glavnih centara bila Nemačka, ali je došlo do problema zbog transporta oružja, posebno u Siriju. To je bilo 2016. i od tada je Pentagon morao pronaći nove izvore za prevoz oružja. Pronašli smo više dokaza koji pokazuju da je Krk postao središte za prevoz tereta. Došlo je i do curenja dokumenata iz azerbajdžanske firme Sil vej", rekao je Marzok.

Plenković nije upoznat

Upitan da prokomentariše pisanje BIRN-a, hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da nije upoznat tim istaživanjem, a ništa više od njega nisu znali da kažu ni bivši ministri unutrašnjih i spoljnih poslova, Vlaho Orepić i Miro Kovač, dok je ministar odbrane Hrvatske, Damir Krstičević, rekao da je to nešto "što prijatelji rade".

„...Mi kao Hrvatska partneriramo, sarađujemo s našim prijateljima i saveznicima”, rekao je Krstičević. "Vi znate da je SAD naš ključni partner, saveznik, da su nam puno pomogli u celom procesu ulaska u NATO, ulaska u EU, i danas vidite, tu je i ministarka odbrane Nemačke, bio je pre neki dan ministar obrane Poljske, odnosno Izraela, Švedske i sarađujemo, sarađujemo s partnerima".

Krstičević je, kako je prenela N1, još rekao: "Jasno je u okviru saradnje, partnerstva, prijateljstva, kao i ostale države u okviru partnerstva koristi se hrvatska infrastruktura, ali ta infrastruktura koja se koristi, koristi se pod svim međunarodnim sporazumima, programima i to je nešto što partner, saveznik i prijatelj radi".

Hrvatska nevladina organizacija Centar za mirovne studije (CMS) je, reagujući na istraživanje BIRN-a, ocenila je nakon objavljivanja istraživanja BIRN-a da je Hrvatska ponovno upletena u sumnjive trgovine oružjem što, ističe Centar, dugoročno narušava ugled i stvara percepciju da je Hrvatska "zemlja vojne krajine u Europskoj uniji".

CMS podsjeća da je još ranije upozorio nadležne institucije da je Hrvatska prilikom izvoza oružja u Saudijsku Arabiju prekršila UN Konvenciju o trgovini oružjem. "Niti jedna institucija nije se o tome oglasila", navode.

CMS tvrdi da se sve ovo događa u trenutku kada je Hrvatska raspisala tender za nabavku borbenih aviona pa se, kako kažu, nameće pitanje da li je korišćenje aerodroma "Rijeka" "deo paketa za nabavku borbenih aviona, odnosno zna li se već ko je pobedio na tom konkursu.

"Sve po zakonu"

Ivica Nekić, predsednik državne Agencije Alan koja je, između ostalog, zadužena za uvoz i izvoz hrvatskog naoružanja, negirao je navode iz istraživanja BIRN-a.

Nekić je rekao da su te tvrdnje neutemeljene i da ne stoje, prenela je HINA. Nekić je, kako se navodi, rekao da je reč o normalnom poslovanju, pogotovo zbog toga što je Hrvatska smeštena na svim saobraćajnim koridorima.

"Uveravam vas da te robe putuju po svim hrvatskim i međunarodnim zakonima, imaju sve dozvole, idu tamo gde po međunarodnim zakonima smeju da idu", rekao je Nekić. Ne samo Amerikanci, svi naši NATO partneri, a i zemlje koje nisu u tom savezu, voze kroz Hrvatsku, a to se događalo i pre, kazao je. "Sve što se radi, radi se po zakonu, a sve pretpostavke koje se mogu pročitati, ne stoje", kazao je Nekić.