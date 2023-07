Olga Kavran: Negiranje genocida spada u pripremu za neki naredni

„Nego prolazi kroz određeni proces. Deo procesa je odricanje, odnosno negiranje, prethodnih genocida – što spada u deo pripreme za neki naredni. I to je ono zbog čega treba da se brinemo. Do čega to negiranje može da dovede u budućnosti. Kako kod onih koji smatraju da su nepravedno optuženi, tako i kod žrtava koje smatraju da pravda nije zadovoljena – i onda idu za osvetom. To je opasnost koja predstavlja postavljanje potpuno pogrešnih temelja za budućnost“, ukazuje Kavran koja se osvrnula i na to da se činjenice i sudske presude međunarodnih i regionalnih sudova koje potvrđuju genocid nad više od 8.000 Bošnjaka jula 1995. – još negiraju i relativizuju.

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Kavran : Sasvim je evidentno da se u nedostatku nekih drugih sadržaja u Srbiji jako dobro barata strahom. To je neverovatna poluga ovdašnjih vlasti i - tako je u poslednjih trideset godina. Kada nije bilo razloga za strah, izmišljan je i fabrikovan. Tako su ljudi gurani u ratnohuškačke projekte. U tom svetlu negiraju se zločini koji su počinjeni. Srbi se predstavljaju kao znatne, možda čak i najveće žrtve u narativu koji se propagira. To sve najviše ide na štetu ljudi koji žive u Srbiji, jer su sve udaljeniji od realnosti o tome šta se dešavalo devedesetih godina prošlog veka. Sve više veruju u nekakve mitove. Kada se suoče sa osobom koja nije iz Srbije, dugo nije živela u zemlji, ili je bolje informisana – dogodi se sudar dve realnosti. To naročito ide na štetu mlađih generacija koje treba da funkcionišu u današnjem svetu sa svojim vršnjacima.

„Ta politika devedesetih ovde gde dolazi do tog negiranja zaista se nastavlja u kontinuitetu. Ne vidim nikakvu naročitu razliku. Čak, nažalost pošto sam veoma dugo bila van zemlje – imam utisak da je situacija u tom smislu gora nego što je bila pre recimo 15 godina. Čini mi se da ljudi manje raspolažu činjenicama nego što je to bio slučaj tada. Kao da iz raznih razloga ne žele time da se bave. Propaganda koja dolazi sa svih državnih medija, ili medija koje deluje da država Srbija podržava i odobrava im da rade to što rade je neverovatna. Zbog protoka vremena prirodno je da se zaboravljaju neke stvari, ne naravno i činjenica da se tamo dogodio genocid“, kaže Kavran – uz napomenu da za to vreme negiranja i relativizacije ne prestaju.

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Kavran : Potrebno da napuste ideologiju koja je do toga i dovela. To je nacionalizam - šovinističkog tipa. To bi bio prvi korak koji ne verujem da će se desiti. Činjenice su odavno utvrđene. Ne vidim šta bi moglo da se desi pa da se promeni mišljenje onih koji, zapravo, propagiraju sve te laži. Jer oni to ne čine zato što ne znaju šta su istina i činjenice – već zato što im ne odgovaraju.

Kavran : Verujem u projekat međunarodne pravde sa svim njenim greškama i problemima kojih ima jako puno. Međutim, tokom godina bavljenja tim poslom, shvatila sam da krivično sudstvo nije i ne sme biti jedini način na koji se procesuiraju stravični zločini. Nijedan sistem, međunarodni ili domaći, nije u mogućnosti da procesuira sve zločince koji čine masovne zločine. U nekom trenutku objavljena je pretpostavka da je u Bosni i Hercegovini, da bi se postigao obim zločina koji se dogodio, u tome moralo da učestvuje 12.000 ljudi. Ne ulazeći u to da li je brojka egzaktna i može li se uopšte doći do neke cifre – vidimo diskrepancu između toga i ukupnog broja ljudi koji su procesuirani pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Zato i pominjem tranzicionu pravdu koja obuhvata nekoliko različitih aspekata. Od kojih je samo jedan krivično sudstvo.

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Kavran: Ono što vidimo kao paralelu je kreiranje narativa u kom je jedna strana žrtva koja čini razne stvari kako bi se „odbranila“ – a pritom uništava druge ljude oko sebe. Ta vrsta narativa je, nažalost, vrlo slična. Negiranje sopstvenih zločina i potenciranje ili izmišljanje zločina druge strane je ono što vidimo. I to, ne samo u Ukrajini, videli smo to i u Siriji. Uticaj ruske propagande u tom smislu je vrlo značajan i to se održava na celu situuaciju sa Ukrajinom.

Glas Amerike: Ima li razloga za očekivanja da bi se na Balkanu moglo postići razumevanje u vezi sa genocidom u Srebrenici i kakav značaj bi to imalo?

Kavran: To ćemo videti kroz buduće generacije. Analizirajući rezultate Nirnberških procesa uviđamo da nisu odmah prihvaćeni, naročito ne u Nemačkoj odmah posle završetka Drugog svetskog rata. Bio je potreban dugi niz godina da se shvati značaj činjenica koje je utvrdio tamošnji tribunal. Svi će danas reći da je taj sud bio veoma uspešan i da je osudio neke od najvećih zločinaca tog vremena. Značaj činjenica utvrđenih pred sudom je u tome što neće nestati. Presude ostaju za buduća pokoljenja i osobe koje to zanima. Moći će da se uvere u prikupljene dokazne materijale tužilaštva, pitanja i teze koje je iznosila odbrana, kao i zaključke sudskih veća, kao i stavove sudija koji su u određenim postupcima izdvojili svoje mišljenje. Tako da ima izuzetno mnogo informacija. Do rata u Siriji, sukobi u bivšoj Jugoslaviji su u tom smislu bili najdokumentovaniji u istoriji – zahvaljujući radu Haškog tribunala. Malo toga je ostalo neutvrđeno kada se u celosti pogleda rad Tribunala. Međutim, mnogo toga nije utvrđeno – jer nije bilo mogućnosti da se procesuiraju svi ljudi. U pojedinim slučajevima Tužilaštvo nije uspelo da van razumne sumnje potvrdi dokaze koje je prikupilo i prezentovalo. Jedni će kritikovati način na koji je to urađeno, drugi izbor predmeta. Radi se o polemikama koje su apsolutno smislene. To, međutim, treba odvojiti od nepobitnih činjenica koje su utvrđene u predmetima koji su procesuirani.