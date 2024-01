Ima li mesta panici zbog priča o ukidanju dinara na Kosovu?

“Veoma teška situacija kod nas, ko je čekao dočekao je. Najteže će biti za najstarije stanovnike zbog penzija, isto tako i za najmlađe”, rekao je jedan od građana koga smo na ulici upitali kako vidi poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština sprema ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom i zabranu dinara na Kosovu.

"Najava koju dobijamo iz Prištine da se spremaju da razmatraju ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom odnosno da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u Poštansku štedionicu, u naše pošte u južnoj srpskoj pokrajini ne samo da nas zabrinjava već dovodi u pitanje sve procese, i normalizacije i dijaloiga i svega drugog", poručio je pre tri dana predsednik Srbije iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Ovu najavu predsednika Srbije dodatno su “začinili” pojedini mediji tumačeći između ostalog i Uredbu centralne banke Kosova o gotovinskom poslovanju od 27.12.2023. godine.

“Dinari sa bankomata i šaltera od februara u slamaricu, evro jedina valuta”, “Proterivanje dinara (i Srba) sa Kosova, politički potez pod plaštom ekonomije”, “Neizvesno sa računima, platama i penzijama nakon ukidanja dinara na Kosovu”.

Ovo su samo neki od medijskih naslova koji su izazvali razočaranje, paniku i revolt kod građana, koji plate, penzije i ostala primanja ostvaruju preko Poštanske štedionice i NLB Komercijalne banke preko kojih se na Kosovu vrši platni promet u dinarima.

Nakon kako je naveo “bure”, koju je izazvala uredba Centralne banke Kosova o gotovinskom poslovanju, oglasio se zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi koji je istakao da tom uredbom “nije bilo načina da se ukine upotreba dinara, jer ona ni ranije nije bila dozvoljena".

On je dodao da Uredba neće uticati na završetak procesa normalizacije Beograda i Prištine jer, kako ističe, "nije politički prozvod pregovora u Briselu".

Bisljimi je na Fejsbuku napisao i da se “dinar ni valute bilo koje druge susedne države uopšte ne pominju u tekstu uredbe” i da je “svako drugo tumačenje netačno i ima za cilj da manipuliše javnim mnjenjem”.

Činjenica jeste da se dinar u uredbi Centralne banke Kosova o gotovinskom poslovanju ne pominje, ali se precizira da “nijedno fizičko ili pravno lice ne može ponuditi usluge depozita ili podizanja gotovine na bilo kojoj lokaciji sa fizičkom uslugom ili preko bilo koje opreme ili mašine koju koristi klijent, u ime pružanja finansijskih usluga, bez dozvole i ovlašćenja Centralne banke Kosova”.

„Ima mnogo nejasnoća, mnogo nedoumica, a strah je da od 1. februara dinar neće moći da uđe na Kosovo kao što je dolazio do sada. Pa će zato desetine hiljada ljudi biti direktno ugroženo sprovođenjem ove uredbe, jer neće moći da podižu svoje plate u dinarima na Kosovu, a najugroženiji će biti ako se ovo stvarno bude i desilo oni koji su najugroženija kategorija društva, a to su socijalno ugrožene osobe ljudi koji primaju socijalna davanja“, rekla je za Glas Amerike Jovana Radosavljević direktorka Nove društvene inicijative sa sedištem u Severnoj Mitrovici.

S druge strane predsednik Alijanse za biznis Kosova Agim Šahini za Glas Amerike kaže da građani ne treba da budu zabrinuti.

‚‚Ukoliko gledamo ekonomski tu nema panike, ukoliko gledamo politički, jeste - panika je. Zato što narod, pogotovo srpski narod, to razume drugačije. A istina je da svaki srpski građanin koji živi na Kosovu i dalje će da dobija svoju platu preko platnog prometa Centralne banke, samo što će dinar biti konvertovan u evro. Još je UNMIK to zabranio u vreme kada su počele da se formiraju kosovske institucije. Sad ima rok svaka finansijska kompanija da dobije licencu i da nastavi platni promet za srpske građane na Kosovu“, rekao je Šahini.

Rok za dobijanje licence i ovlašćenja za pružanje finansijskih i usluga platnog prometa je prema uredbi Centralne banke Kosova 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, koja inače stupa na snagu 1.februara 2024. godine.

Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta smatra da su ipak ljudi s pravom zabrinuti, jer nemaju dovoljno informacija ni iz Prištine, niti iz Beograda.

“Postoje spekulacije i o tome da će možda Pošta Srbije da se pojavi direktno kod Centralne banke Kosova i da traži neku licencu da nešto radi. Ali, da li će to da se desi ili neće mi to ne znamo, da li će jedni u klin drugi u ploču, da li ćemo opet biti između čekića i nakovnja kao što je bilo sa tablicama, kao što je bilo sa mnogim drugim stvarima mi to ne znamo. I bilo bi dobro da oni koji su donosioci odluka to razjasne, da izađu i da ljudima kažu - sada će se desiti to i to i da ljudi na to budu spremni. Ovo stvaranje panike koje nije bezrazložno, jer ljudi poučeni iskustvom šta se sve dešavalo, očekuju da će taj pritisak na srpske institucije da se nastavi, da će se koristiti represivni aparat da se sve te institucije koje ovde zapravo distribuiraju novac koji dolazi iz srpskog budžeta, biti u određenom trenutku onemogućene da rade svoj posao“, rekao je Stojanović za Glas Amerike.

NLB Komercijalna banka koja ima licencu za obavljanje bankarskih usluga na Kosovu, a preko koje se vršio prenos novčanih sredstava i u dinarima, donela je krajem prošle godine odluku o zatvaranju svoje filijale i svih ekspozitura na Kosovu.

Prema toj odluci planirano je da se do 31. januara 2024. godine zatvori svih devet ekspozitura širom Kosova i filijala u Mitrovici.

Pored te banke na Kosovu prenos novčanih sredstava u dinarima vrši i Banka Poštanska štedionica koja ima nekoliko ekspozitura širom Kosova i koja nema dozvolu za rad od Centralne banke Kosova.