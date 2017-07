I pored presude arbitraže, spor Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva nije okončan

Odluka Arbitraže u Hagu, prema kojoj je dve trećine Piranskog zaliva pripadne Sloveniji, a koju je Hrvatska odbila da prihvati, i dalje potresa javnu i političku scenu te države i opterećuje odnose ove dve članice Evropske unije.

Brisel je pozvao da se odluka arbitraže implementira, ali je naglasio da se neće mešati u to kako će se to sprovesti, te da dve strane to pitanje moraju da reše bilaterano. Sjedinjene Države su, pak, rekle da se nikako neće mešati.

I dok zvanična Slovenija smatra da je odluka obavezujuća i poziva Hrvatsku da je sprovede, zvanični Zagreb ostaje pri stavu da presudu neće sprovoditi, pošto je iz procesa arbitraže istupila 2015. i da se sporazum može rešiti samo bilateralno.

Slovenački zvaničnik pozvao je u utorak Sjedinjene Države da, u sporu sa Hrvatskom oko primene odluka Arbitraže, „podrže međunarodno pravo“. Pismo je u Varšavi, tokom samita Inicijative triju mora, na kom je Tramp bio gost, savetniku predsednika SAD predao državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Slovenije, javlja slovenački državni radio.

SAD: Ne držimo ničiju stranu

Sa Trampom se u Varšavi kratko sastao i predsednik Slovenije Borut Pahor. Iz njegovog kabineta, međutim, nisu želeli da komentarišu da li je Pahor rekao kako Slovenija želi da se prošlonedeljna presuda arbitražog suda primieni.

Ambasada SAD u Zagrebu je nakon objave presude arbitraže saopštia da SAD neće zauzeti ničiju stranu u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, te da Sjedinjene Države smatraju da je na dvema vladama da reše to bilateralno pitanje. Iz hrvatskih izvora, koje prenosi Index.hr, saznaje se da je hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se takođe u Varšavi sastala s Trumpom, rekla američkom predsedniku da ceni taj američki stav.

Evropska komisija: Implementirati presudu, ne ulazimo uto kako

Evropska komisija u utorak je u Strazburu saopštila da očekuje implementaciju presude arbitraže.

Prvi potpredsednik Europske komisije Frans Timermans kazao je da Komisija neće ulaziti u to na koji način će dvije zemlje implementirati presudu.

Hrvatska i Slovenija imale su priliku da iznesu svoje pozicije.

"Radi se o sporu koji traje više od dve decenije. Mi smo uvek zagovarali mirno rešenje sporova, a ovde smo delovali u smeru podrške i olakšavanja samog procesa i pomagali smo pri njegovom uspostavljanju. Presuda je sada ovde. Komisija ju je uzela u obzir i mi očekujemo od obe strane da je implementiraju. Pozdravljamo i najavljeni susret hrvatskog i slovenačkog premijera. Nećemo nalagati kako da se presuda implementira, ali ćemo opet ponuditi pomoć u njenoj implementaciji. Radi se o bilateralnom pitanju, potrebni su razgovori", rekao je Timermans.

Slovenačka vlada u ponedeljak je u diplomatskoj noti pozvala Hrvatsku na implementaciju presude arbitražnog suda o rešenju graničnog spora između dve država.

Dijalog sa Zagrebom



O arbitražnoj presudi i kako je primeniti na terenu, na konferenciji za novinare u Ljubljani govorio je i predsednik parlamenta Milan Brglez, ponovivši službeni stav Slovenije da je i Hrvatska pravno obvezna da sprovodi presudu, ali da se to mora činiti strpljivo i da se u međuvremenu mora voditi dijalog sa Zagrebom.



"Vrlo je značajno što se Evropska komisija ponudila za medijatora u implementaciji presude ako izostane bilateralni dogovor o tome jer je Komisija u tom pitanju neutralna", kazao je Brglez.

Plenković: Ne mogu nas prisiliti

Hrvatski premijeri predsednik vladajuće HDZ, Andrej Plenković, rekao je sredu uveče, nakon sednice vrha stranke, da je od čelnika HDZ-a dobio podršku za vrlo jasan i čvrst stav hrvatske Vlade koji se temelji na odluci iz 2015. kada je Hrvatski sabor doneo odluku o izlasku Hrvatske iz arbitražnog postupka.



"HDZ stoji čvrsto u obrani nacionalnih interesa i pitanja državne teritorije i granica; za nas je arbitraža zbog protvpravnog delovanja Slovenije neprihvatljiva, smatramo da je kompromitovana i iz nje smo izašli u skladu s međunarodnim pravom, a zbog kršenja samih pravila arbitraže i odredbi međunarodnog prava od strane Slovenije. Ono što želimo je nastavak dijaloga sa slovenačkom stranom i ne želimo nikakve jednostrane poteze i želimo to otvoreno pitanje rešavati u dijalogu sa Slovenijom kroz vreme koje je pred nama", poručio je premijer Plenković.

Plenković je naglasio da nema nikakvog mehanizma bilo kog aktera u međunarodnoj zajednici koji može Hrvatskoj nametnuti sprovođenje presude u procesu u kojem više nije stranka, i to “moramo do kraja razjasniti hrvatskoj javnosti".

Hrvatska pozicija je jedna, slovenska druga, vodit ćemo dijalog, ići ćemo s našim stavovima i saslušati slovenske, dodao je Plenković.

Što o tome misli netko drugi i iz kojih razloga i zašto, nije bitno nego je bitan čvrst i jasan stav da nas ta presuda ni na koji način ne obvezuje niti je nameravamo primijeniti, zaključio je predsednik hrvatske Vlade.

Uskoro susret dva premijera

Premijer Slovenije, Miro Cerar, potvrdio je još u ponedeljak da će se 12. jula u Ljubljani sastati s hrvatskim kolegom Andrejem Plenkovićem.

"Vjerujem da se Slovenija i Hrvatska, obe članice Evropske unije, ne mogu odreći poštovanju načela vladavine prava jer je arbitražna odluka međunarodni akt koji obvezuje", rekao je Cerar u nadi da će to postupno shvatiti i Hrvatska.