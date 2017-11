Hojt Ji: Nadamo se bržoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova

Dve nedelje posle posete visokog zvaničnika Stejt dipartmenta Hojta Brajana Jia Beogradu – o njegovim susretima I porukama I dalje se govori. Posebno o onoj da Srbija ne treba da sedi na dve stolice. Američlki diplomata je na skupu o Balkanu u Vašintgonu pojasnio na šta je mislio kada je to rekao.

„Na konferenciji u Beogradu sam, možda nesmotreno, upotrebio srpsku izreku da se ne može sedeti na dve stolice – ali to je bilo u kontekstu saveta Srbiji, kako da brže ide ka EU. To nije bio ultimatum niti upozorenje. Tema je bila kako da Srbija napreduje brže ka EU i ja sam dao nekoliko saveta, uključujući i taj da bi Srbija trebalo da bude u potpunosti posvećena tome. Primer za to je Crna Gora koja se brzo kreće ka EU, otvroila je 28 ili 30 poglavlja. Članice EU imaju na umu da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, iako se to od nje nije tehnički zahtevalo.“

Od Srbije se nije zahtevalo ništa ni u vezi sa Kosovom, pojasnio je Hojt Ji. Opet, kaže u formi saveta, a ne zahteva, preneo je poruku SAD srpskim zvaničnicima. O tome šta će dalje, pa i priznanju nezavisnosti Kosova, kaže Ji – odlučiće Beograd.

Profesor na Univerzitetu "Džons Hopkins" Danijel Server bio je konkretniji - smatra da Kosovu treba omogućiti da postane članica UN.

Rešavanje pitanja Kosova samo je jedan od aktuelnih izazova za SAD na Balkanu koje sve manje mogu da se oslone na EU koja se bori sa unutrašnjom krizom.

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hojt Brajan JI kaže da mnogo zavisi i od lidera u regionu, ali da postoje mnogi koji su "SAD ubedili da su partneri, a ne rade dovoljno na potrebnim reformama."

Hojt Ji nije želeo da potvrdi, niti da demantuje spekulacije da će on biti naredni ambasador SAD u Makedoniji.