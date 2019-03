Hejl na Kosovu, Tači i Haradinaj za nastavak dijaloga

Podsekretar za politička pitanja Stejt departmenta Dejvid Hejl razgovarao je u subotu u Prištini sa predsednikom, premijerom i predsednikom Skupštine Kosova Hašimom Tačijem, Ramušom Haradinajem i Kadrijem Veseljijem.

Sastanak je održan u rezidenciji američkog ambasadora na Kosovu Filipa Kosneta. Predsednik Kosova Hašim Tači, napisao je na svojoj Fejsbuk stranici da je tema sastanka sa Dejvidom Hejlom, bila trenutna politička situacija na Kosovu, evroatlantska budućnost Kosova i bilateralna Kosova i SAD.

"Takođe smo razgovarali o aktuelnim događajima na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se na nastavak dijaloga između Kosova i Srbije u ovom novom trenutku kao prilika za postizanje konačnog i sveobuhvatnog sporazuma koji će zatvoriti sva otvorena pitanja između naših zemalja. Dakle, za pravno obavezujući sporazum koji će doneti uzajamno priznanje i stolicu u Ujedinjenim nacijama i koji će nam omogućiti da pređemo iz stanja trajnog animoRamuš Haradinajziteta u stanje mira, normalnosti i saradnje između naših zemalja", naveo je Tači.

Predsednik Kosova je dodao da se Kosovo ne slaže sa uslovljavanjima zvaničnog Beograda i izrazio spremnost za što sveobuhvatniji i transparentan dijalog i da je zbog toga Skupština Kosova usvojila platformu za dijalog.

On se zahvalio predsedniku SAD Donaldu Trampu na pismima u kojima je dao podršku za postizanje sporazuma koji balansira interese dve nezavisne i suverene zemlje.

"Ali, takođe smo izrazili stav da je status kvo i stanje zamrznutog konflikta za nas neprihvatljivo", napisao je Hašim Tači.

O susretu sa podsekretarom Stejt Departmenta za politička pitanja Dejvidom Hejlom oglasio se i premijer Kosova Ramuš Haradinaj koji je kazao da je na sastanku izložio stav da je Kosovo više nego ikad spremno i jedinstveno za nastavak dijaloga sa Srbijom.

“Spremni smo da damo doprinos dobrim komšijskim odnosima, miru i stabilnosti. Naše jedinstvo je sada čvršće nakon usvajanja Platforme za dijalog”, napisao je Haradinaj na svojoj Fejsbuk stranici.

On je pozvao Srbiju da se vrati za pregovarački sto.

"Potvrdio sam da smo spremni za dijalog i pozivamo Srbiju da se vrati za pregovarački sto i razgovara o svim otvorenim pitanjima, uključujući slobodnu trgovinu, i da postignemo sporazum koji će dovesti do priznanja u postojećim granicama", naveo je Haradinaj.

Kako prenose prištinski mediji sastanak Dejvida Hejla sa kosovskim zvaničnicima trajao je dva sata.

Javni servis Kosova RTK prenosi, pozivajući se na svoje izvore, da je Hejl od kosovskih zvaničnika "zatražio suspenziju taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine i upozorio ih da će Kosovo platiti cenu ako i dalje bude odgovorno za neuspeh dijaloga".

Helj za kosovske medije: SAD bez stava o ishodu dijaloga

Nakon sastanaka sa kosovskim liderima, predsednikom, premijerom i predsednikom skupštine, Hejl je dao intervju za tri kosovska medija ( Portal KoSSev, Koha ditore i Gazeta Ekspres ) .

Portal KoSSev koji je preneo delove intervjua navodi da je Hejl kazao da SAD nemaju stav o ishodu dijaloga Beograda i Prištine i da će ishod dijaloga odrediti “narod dve zemlje” preko svojih lidera i “drugih demokratskih sredstava”, te da „to nije na SAD“.

„Podržavamo sve što je obostrano dogovoreno i korisno za obe strane u smislu konačnog ishoda“, naveo je Hejl.

Ipak, Hejl nije bio decidan kada je u pitanju mogućnost onoga što se u javnosti već mesecima na obe strane predstavlja kao razgraničenje, odnosno demarkacija, te razmena teritorija. Na pitanje Gazete Express da li bi SAD prihvatile bilo koji dogovor koji bi obuhvatio prekrajanje granice duž etničkih linija, visoki zvaničnik Stejt Departmenta rekao je:

„Ne želim da komentarišem priče, jasno je da je na stranama (Kosovu i Srbiji) da postignu dogovor o tome šta će biti potrebno kako bi se normalizovali odnosi i postigao dogovor što bi dovelo do normalizacije i priznanja koje je obostrano korisno i dogovoreno, i takav dogovor će SAD podržati”.

Na pitanje KoSSeva o tome da li će za SAD-e biti prihvatljivo eventualno rešenje razgraničenja, čak i demarkacije ukoliko se dogode ljudske žrtve, s obzirom na spekulacije, ali i višemesečni strah na terenu o eventualnim namernim incidentima, Hejl kaže da nema nikakvih informacija “u smislu da rukovodstva razmišljaju o upotrebi nasilja za postizanje političkih ciljeva”. Dodaje i da na održanim sastancima, juče i danas, u Beogradu i Prištini, „nije ništa čuo što bi ga zabrinulo da lideri razmišljaju o takvim stvarima”, već upravo suprotno.

“Ono što sam čuo je veoma čvrsta posvećenost o tome da će obe strane učiniti šta je moguće kako bi dijalog počeo i da postoji zajednička vizija za rezultate koji doprinose miru i stabilnosti u regionu. To je cilj. To su mi lideri rekli da žele. Mi to uzimamo po nominalnoj vrednosti. I to je razlog zašto oni nastavljaju da istražuju načine za dijalog”, objasnio je Hejl.