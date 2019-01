Haradinaj: Moguć pad vlade zbog taksi

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je u četvrtak da može doći do raskida vladajuće koalicije i pada Vlade, ako se nastave neslaganja oko taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, naglasivši da one neće biti ukinute sve do postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom. Haradinaj se zajedno sa Hašimom Tačijem i Kadrijem Veseljijem sastao sa američkim ambasadorom na Kosovu Filipom Kosnetom.

Nakon sastanka sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom, kome su prisustvovali premijer, predsednik Kosova i predsednik kosovskog parlamenta Ramuš Haradinaj, Hašim Tači i Kadri Veselji, nije bilo izjava za medije.

Međutim nakon ceremonije odavanja pošte ispred spomenika Zahiru Pajazitiju, premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je američki ambasador od njih zatražio ukidanje takse kako bi se dala šansa dijalogu. Međutim po rečima Haradinaja to su dve odvojene teme.

„Mi ne uslovljavamo dijalog vladinim odlukama. Ja sam za to da se vratimo dijalogu, ali naše odluke su naše. Juče smo imali sastanke sa partnerima, razgovarali smo o izazovima. Zahteva se od nas da damo dijalogu šansu. Ja sam za dijalog, ali ne razumem zašto se taksa povezuje sa dijalogom. Postoje konstantni zahtevi da se takse ukinu. Sporazum između dve države može da reši sve probleme i da oslobodi ekonomiju. Nastavljamo konsultacije sa koalicionim partnerima. Dijalog se mora nastaviti i tu bi se govorilo i o taksama i o svemu“, rekao je Haradinaj.

Zbog neslaganja oko taksi unutar vladajuće koalicije, Haradinaj ne isključuje mogućnost da dođe do, kako je kazao, rušenja te koalicije i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

"Sada smo u pravim političkim procesima, sve je moguće u narednim danima i nedeljama koje dolaze. Želja mi je da u subotu obavimo neke važne zadatke za zemlju kao što je budžet", kazao je Haradinaj.

Predsednik Kosova Hašim Tači nije želeo da detaljno govori o sastanku sa američkim ambasadorom na Kosovu, rekavši da se radi o uobičajenom susretu.

"Takvi sastanci se često održavaju, to su redovni sastanci sa američkim ambasadorom. Kosovo je bilo, jeste i ostaće doživotni prijatelj Sjedinjenih Američkih Država i ne postoji pojedinac ili program koji bi uticao na ovo partnerstvo države Kosovo, ni danas ni u budućnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama”, kazao je Tači.

Javni servis Kosova prenosi da je ambasador SAD na Kosovu Filip Kosnet zalupio vrata i nervozan otišao sa sastanka sa liderima Kosova zbog odbijanja premijera Ramuša Haradinaja da Kosovo ukine takse i nastavi dijalog sa Srbijom.

Tokom sastanka, kako saznaje Radio televizija Kosovo, ambasador Kosnet stavio je do znanja da postoje samo dva izbora, prvi je suspenzija takse što podrazumeva podršku SAD prema Kosovu do kraja a drugi je uvođenje sankcija od strane SAD prema Kosovu što bi podrazumevalo ozbiljno narušavanje odnosa između Kosova i SAD.