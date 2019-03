Han: Srbiji su neophodna poboljšanja u oblasti vladavine prava

Dijalog i normalizacija odnosa Beograda i Priština jesu važni, ali nisu jedini bitan element približavanja Srbije Evropskoj uniji, poručio je danas evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johanes Han.

Posle susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, Han je istakao da nema razloga da se sve zaustavi zbog zastoja dijaloga sa Prištinom i dodao da mu je drago da je to jasno srpskoj strani.

“Razumem uznemirenost Beograda zbog kosovskih taksi od 100 odsto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pokušavamo da se takse uklone, jer su suprotne ideji jedinstvenog tržišta i otežavaju trgovinu”, rekao je Han i najavio da se priprema otvaranje novih pregovaračkih poglavlja Srbije sa EU, kao i da evropski izbori nemaju veliki uticaj na proces integracija.

Po njegovoj oceni Srbiji su neohodna poboljšanja u oblasti vladavine prava, a govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, Han je izjavio da su u kreiranje medijske strategije uključeni svi važni akteri u Srbiji i da se nada će taj posao biti okončan tokom proleća.

Brnabić: Vlada pohvaljena zbog medijske strategije

“Pratimo stanje medija u regionu, na sveobuhvatan način. Medijske slobode su povezane sa ekonomskom situacijom”, rekao je Han, uz konstataciju da javni servis treba da ima važnu ulogu u društvu, što podrazumeva i odgovornost.

Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnikom izjavila da njen kabinet ne utiče na uređivačku politiku nijednog medija, i ocenila da mediji imaju mogućnost da kritikuju vlast i da za to neće snositi sankcije.

“Opozicija nas optužuje za uticanje na uređivačku politiku Radiotelevizije Srbije, ali su nasilno upali u RTS i tražili da uređivačka politika bude u skladu sa njihovim željama. Mislim da oni ne mogu da govore o slobodi medija”, izjavila je Brnabić.

Ona je izjavila da je pohvaljen rad vlade zbog načina na koji su završeni nacrt medijske strategije i sprovedena javna rasprava i dodala da je na nacrt Medijske strategije stiglo više od 250 komentara, kao i da se nada da će do kraja aprila nacrt strategije biti na sednici vlade, a zatim i u parlamentu.

Opozicija: U Srbiji se dešava slom demokratije

Sa evropskim komesarom sastali su se i predstavnici dela sroske opozicije, koji su Hanu izneli svoje ocene o stanju demokratije u Srbiji i poručili da su spremni na dijalog sa državom, ali da to ne podrazumeva i njihov povatak u parlament, već jedino razgovor o slobodnim izborima.

Sastanku sa Hanom prisustvovali su predstavnici Saveza za Srbiju: Vuk Jeremić, Nebojša Zelenović, Aleksandra Jerkov, Borko Stefanović i Boris Tadić, koji je posle razgovora izjavio da su Hanu preneli da se u Srbiji dešava slom demokratije i da takva zemlja nikad ne može postati članica EU.

“Sve što je zlo proglašava se dobrim i obrnuto”, rekao je Tadić i kao primer manipulacije naveo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić dijalog o razbijenoj glavi Borka Stefanovića pokušava da zameni dijalogom o razbijenom staklu na RTS.

Tadić je dodao da od Hana nisu dobili nikakav odgovor i da je sastanak brzo prekinut, a Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke je rekla da su Hanu saopštili stvari koje je on i znao - da u Srbiji postoje ozbiljni problemi sa vladavinom prava, demokratijom, stanjem ljudskih prava, medijskim slobodama.

Borko Stefanović iz Levice Srbije je izrazio zadovoljstvo time što EU vidi potrebu da do dijaloga dođe, ali, “ako neko misli da je dijalog da se opozicija vrati u skupštinu, to se neće dogoditi”, dodao je on.

Ne pada nam na pamet da učesvujemo na fingiranim izborima niti da se vraćamo u skupštine gradova i republike gde se brutalno ruši pravo opozicije da govori, i to sedam godina, poručio je Stefanović.