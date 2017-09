Han: Srbija u EU najranije 2025. godine

U Beogradu je u petak boravio evropski komesar za susedsku politiku i proširenje, koji je posle razgovora sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije rekao da je 2025. godina realan vremenski okvir za članstvo u EU. Pregovori sa Prištinom, kao i reforme, a pre svega one u obalsti vladavine prava su ključne za nastavak evropskih integracija, rekao je još Han.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han izjavio je u Beogradu da očekuje napredak u dijalogu Srbije i Kosova i dodao da obe strane treba da ispune svoj deo obaveza, a da je visoka predstavnica EU Federika Mogerini posvećena ubrzanju dijaloga.

Posle razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, Han je rekao da EU podržava unutrašnji dijalog koji je u Srbiji pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali nije želeo više da o tome govori, jer, kako je poručio, to je stvar Srbije.

"Uveren sam da će uskoro biti pozitivnih rezultata u briselskom dijalogu, u smislu primene onog što je dogovoreno, kao i postizanja novih dogovora. U obe države imamo funkcionalne vlade, imamo parlamente koje su građani izabrali, tako da nema izgovora da se ne napravi progres", rekao je Han.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla da Srbija ostaje otvorena i posvećena briselskom dijalogu, i najavila da će 10. i 11. oktobra boraviti u prvoj zvaničnoj poseti Briselu.

Brnabić smatra da Srbija ide velikom brzinom ka otvaranju novih poglavlja do kraja godine, ali nije želela da precizira koja bi poglavlja mogla da budu otvorena.

"Sve što mi radimo, sve kako Srbija danas živi, kakva je naša ekonomija, sve to ima apsolutno veze sa Evropskom unijom. Najviše stranih investitora je iz EU, najveća trgovinska saradnja je sa EU. Bilo bi odlično da znamo tačno dan, datum kada je to kada će Srbija da bude u EU. Ali je za mene to manje važno od, upravo onog što je rekao gospodin Han, od toga da mi iskreno i suštinski sprovodimo reforme", izjavila je premijerka Srbije.

Pitanje kada Srbija i druge zemlje regiona mogu da očekuju da postanu članice EU bila je tema predavanja o odnosima Srbije i EU, na kome je učestvovao i Johanes Han i gde je istakao da ne vidi bolji plan za region od pristupanja najvećem i najbogatijem tržištu.

Evropa i perspektiva članstva u EU nije smetnja i prepreka za Srbiju da igra ulogu koju želi da igra na međunarodnoj sceni, rekao je Han, ali je upozorio da prijateljstvo sa drugim nacijama dolazi kao veliki trojanski konj.

Normalizacija odnosa sa Prištinom je pitanje koje direktno utiče na dalji napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ocenio je Han i dodao da brzina pregovora zavisi i od sposobnosti Srbije da primenjuje reforme, naročito u oblasti vladavine prava.

"Jasno kažemo da ćemo intenzivirati svoj posao sa regionom, posebno Srbijom i Crnom Gorom kao predvodnicima među kandidatima do uspešnog članstva u EU. Dakle, ne postoji pitanje kuda idemo zajedno i kažemo da će to biti završeno do 2025. godine", poručio je Han.

Tokom boravka u Beogradu Han se sastao i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da smatra da bi broj otvorenih poglavlja u pregovorima sa EU trebalo više da odgovara naporima i rezultatima koje je Srbija postigla u pregovaračkom procesu.

Iako je trenutno fokus na ekonomskim poglavljima, Srbija nastoji da podjednaku pažnju posveti reformski najzahtevnijim poglavljima 23 i 24, rekao je Vučić i dodao da poštovanje i sprovođenje principa vladavine prava spada u red osnovnih političkih prioriteta.